快訊

從總預算到軍購陷分歧 國民黨燒出「系統漏洞」危機？

「台版張凌赫」爆紅親認黑歷史！賣假貨慘賠千萬　親揭坎坷身世道歉

聯發科再飆漲停、台積電奮起！台股開高大漲逾700點、突破41K

聽新聞
0:00 / 0:00

北市鼠患淪認知作戰？ 彭啓明：不會用政治眼光來看誰對誰錯

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明說，鼠患目前沒有明確定義，他也不會用政治眼光來看這個議題。記者李柏澔／攝影
彭啓明說，鼠患目前沒有明確定義，他也不會用政治眼光來看這個議題。記者李柏澔／攝影

台北市鼠患議題持續延燒，近期不少網路社群以非北市照片刻意放大北市鼠患，北市府日前批評是認知作戰。環境部長彭啓明表示，目前鼠患並沒有明確的定義，但不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，不會用政治眼光來看待誰對誰錯。

對於台北市老鼠是否大量增加，環境部昨指出，北市府並未提供老鼠族群數量增加的監測報告，因此難斷言。針對鼠患偵測的工作，彭啓明重申，鼠患的監測是地方政府的工作，地方可依照其防治需要擬定相關監測工作，1999的通報不見得一定反映實際的鼠患情況，因為不見得接觸老鼠的民眾都會通報。

立法院經濟委員會今續審「資源回收再利用法修正草案」案保留條文。彭啓明會前受訪指出，對於台北市的老鼠究竟有多少，環境部管理的是老鼠用藥而非生態，監測還是要由地方執行，然而過去幾個月鼠患在環境部的搜尋點閱都是第一名，可見確實真的頗為嚴重，也造成許多人的困擾。

彭啓明說，鼠患防治應該要由專家執行，例如新北市就是找專業人士處理，畢竟公務員不見得很了解，以前老家遇過老鼠入侵，抓到老鼠後因為不知道如何處理，也不敢殺生，只好跑到偏遠山區放生，來了環境部後才知道以前很多方法、偏方和觀念都是錯的，而且不同老鼠愛吃的還不一樣，有些老鼠愛吃甜有些愛吃肉，例如自己家的老鼠愛吃甜，就有用花生糖抓到。

至於台北市究竟有無鼠患，彭啓明說，全世界每個城市都有老鼠，老鼠與人類已經共存許久，但老鼠跑到路上吃午餐晚餐就是嚴重問題，但鼠患目前沒有明確定義，也不認為網路上、民眾看到的都是認知作戰，而是每個人的感受問題，自己不會用政治眼光來看待誰對誰錯。

彭啓明說，環境清消還是最重要的工作，另寵物接觸老鼠藥確實可能有風險存在，北市府也有承諾會來研議公布投藥點。

彭啓明 北市府 老鼠

延伸閱讀

北市鼠患嚴峻？藍議員曝真實狀況 「一現象」恐讓鼠亂延燒全台

【重磅快評】黑熊參選老鼠來 蔣萬安如何滅絕獐頭鼠目

觀察站／綠營操作鼠患恐慌 小心回力鏢

北市推「鼠類偵防師」等新政 環保局長：環境部說「全國沒明確作法」

相關新聞

周五變天雷雨再襲…哈格比颱風將生成 專家曝最新路徑

各地天氣陸續放晴，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天白天起隨華南雲雨區遠離，延續至周四台灣主要受高壓迴流為偏東轉東南至南風環境影響，各地氣溫將明顯回升，偏暖較熱，各地高溫約28至32度、低溫約22

影／李四川提TPASS納高鐵 交長：與鼓勵短程通勤不同 目前沒討論

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室研擬TPASS納入高鐵並採加價制，不少學者憂心恐排擠既有通勤資源且大幅增加補助支出，交通部長陳世凱今表示，每個運具定義及定位不同，高鐵納TPASS與目前鼓勵的「短程

暗藏雍正天命密碼 張學良和宋美齡搶收藏 「池蓮雙瑞」拍出7.2億天價

義大利籍宮廷畫家郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」，昨天(5日)在蘇富比香港舉槌，以1.8億港元(約台幣7.2億)的天價成交，高於預期的1.5億港元。這幅畫由郎世寧在雍正元年為雍正皇帝所繪，看似平凡的

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來

為什麼梅雨鋒面易致災？ 專家曝重要特徵 颮線狀雷雨帶可造成強風暴雨

梅雨鋒面最重要特徵，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，就是它的移動速度非常慢，甚至近似停滯，類似準靜止的鋒面活動。統計過去30年梅雨季鋒面的氣候資料顯示，梅雨鋒面通常可以在同一區域停留

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。