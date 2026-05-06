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影／李四川提TPASS納高鐵 交長：與鼓勵短程通勤不同 目前沒討論

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室研擬TPASS納入高鐵並採加價制，不少學者憂心，恐排擠既有通勤資源，且大幅增加補助支出。聯合報系資料照
國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室研擬TPASS納入高鐵並採加價制，不少學者憂心，恐排擠既有通勤資源，且大幅增加補助支出。聯合報系資料照

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室研擬TPASS納入高鐵並採加價制，不少學者憂心恐排擠既有通勤資源且大幅增加補助支出，交通部長陳世凱今表示，每個運具定義及定位不同，高鐵納TPASS與目前鼓勵的「短程通勤」不一樣，目前沒有相關討論。

陳世凱今赴立法院交通委員會，會前接受聯訪時，針對高鐵納入TPASS政策一事指出，每個運具的定義及定位都不太一樣，大家也清楚現在高鐵遇到運能及運量上的問題，呈現壅擠狀況。

陳世凱強調，大家要清楚，高鐵屬於「長途需求」，與他們鼓勵的「短程通勤」不太一樣，甚至台鐵部分列車也未納入TPASS，因此目前還沒有討論高鐵納入TPASS的問題。

李四川日前拋出通勤月票TPASS的升級版構想，研擬擴大適用範圍，包含加價後納入搭高鐵通勤的方案，但不少學者認為，此舉不僅大增補貼支出，還排擠既有通勤資源、影響公平性，且高鐵尖峰運能近飽和，應待運能提升後再評估。李四川說，已注意到專家學者對於短途占用座位、影響高鐵或其他運具營運的疑慮，相關意見都會納入評估，未來仍會邀集專家委員討論，綜合運量與價格等因素審慎規畫後，再提出具體政策方向。

高鐵 李四川 TPASS

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