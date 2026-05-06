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影／TPASS 2.0地方補助即起開放申請 民眾回饋金入帳時間公布

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今表示，TPASS 2.0民眾回饋金將於5月25日撥補。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱今表示，TPASS 2.0民眾回饋金將於5月25日撥補。記者胡瑞玲／攝影

中央115年總預算遲未通過，TPASS 2.0常客優惠回饋金迄今已累計3個月回饋入帳延宕，影響通勤族約26萬人次，積欠金額上看2703萬元，給予地方政府補助款也開天窗，地方先行墊付的財源告急，台南市甚至要舉債。交通部今宣布，立法院已同意針對新興計畫700多億部分優先處理，預計5月25日可將回饋金撥補給乘客。

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，立法院會3月6日已表決通過38項新興計畫預算可先行動支約718億元，其中包含TPASS執行計畫75.2億元，但TPASS 2.0回饋金迄今仍累計3個月未支付給通勤族，給予地方政府的補助款也開天窗，由地方政府先行墊付。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會，會前接受聯訪時表示，了解地方政府對於TPASS補助相當急迫，TPASS政策是由行政院撥補給各地方政府，讓所有通勤民能夠用較便宜的價格來通勤，鼓勵大家使用公共運輸。

陳世凱說，感謝行政院已同意撥補相關預算，現在只要地方政府向交通部公路局提出申請，就會趕快依程序辦理。

TPASS 2.0回饋金部分，陳世凱說，前幾個月因預算尚未通過，因此回饋金遲未能入帳，後續依程序走完後，5月25日就能將款項撥補到所有TPASS 2.0民眾的卡裡。

TPASS 陳世凱 交通部長

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