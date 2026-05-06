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周五變天雷雨再襲…哈格比颱風將生成 專家曝最新路徑

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓，後續有機會增強為今年第5號颱風哈格比，路徑主要朝菲律賓中南部陸地前進。圖／取自中央氣象署網站
菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓，後續有機會增強為今年第5號颱風哈格比，路徑主要朝菲律賓中南部陸地前進。圖／取自中央氣象署網站

各地天氣陸續放晴，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天白天起隨華南雲雨區遠離，延續至周四台灣主要受高壓迴流為偏東轉東南至南風環境影響，各地氣溫將明顯回升，偏暖較熱，各地高溫約28至32度、低溫約22至25度。日夜溫差再度擴大，早出晚歸建議帶薄外套。

天氣方面，林孝儒表示，各地將逐漸轉為較穩定型態，迎風面的東部仍有地形降雨機會，午後局部山區也可能有熱對流發展。雖然整體降雨範圍較零散、影響不大，但局部降雨時仍可能伴隨較大雨勢，前往山區或東部活動，仍需留意天氣變化。

周日就是母親節，他說，周五至周末則受新一道鋒面通過後接續東北季風增強影響，各地天氣將轉趨不穩定，易有短暫陣雨或雷雨機會。尤其周五鋒面通過當天，降雨影響將較為廣泛並容易伴隨雷雨及瞬間較大雨勢可能。中北部至東部氣溫將略下滑，高溫約24至28度，低溫約20至23度；南部降雨影響較小，氣溫降幅也不多，高溫約28至30度，低溫約23至25度，仍是較暖偏熱。

整體而言，周五起至周末尤以中北部至東部天氣較不穩定，林孝儒表示，若安排假期戶外活動，持續留意最新天氣資訊，以利行程調整。

另外，颱風消息，他說，目前菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展，後續有機會增強為今年第5號颱風哈格比。不過由於系統位置緯度偏低，路徑也主要朝菲律賓中南部陸地前進，現階段對台灣天氣並無影響，未來對台灣也不太造成明顯的天氣影響，後續可持續觀察其發展，但尚不必過度擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今天白天起隨華南雲雨區遠離，延續至周四台灣主要受高壓迴流為偏東轉東南至南風環境影響，各地氣溫將明顯回升，偏暖較熱。本報資料照片
今天白天起隨華南雲雨區遠離，延續至周四台灣主要受高壓迴流為偏東轉東南至南風環境影響，各地氣溫將明顯回升，偏暖較熱。本報資料照片

哈格比颱風 高溫 低溫

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