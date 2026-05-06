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減塑最後一哩路 彭啟明：最具挑戰性關鍵是攤商與傳統市場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
環境部部長彭啓明昨出席正隆公司響應環境部「袋袋箱傳」活動時強調，目前減塑政策最具挑戰性的關鍵在於「攤商與傳統市場」，這些場域塑膠袋用量最巨，也是推動減塑的「最後一哩路」。記者王長鼎／攝影
環境部部長彭啓明昨出席正隆公司響應環境部「袋袋箱傳」活動時強調，目前減塑政策最具挑戰性的關鍵在於「攤商與傳統市場」，這些場域塑膠袋用量最巨，也是推動減塑的「最後一哩路」。記者王長鼎／攝影

政府大力推動限塑政策，十四類場所不得免費提供購物用塑膠袋，但連鎖超商、飲料店紛紛推出品牌環保袋、保冷袋，作為活動贈品或加購商品，成為限塑政策的漏洞。

環境部部長彭啓明昨出席正隆公司響應環境部「袋袋箱傳」活動時強調，目前政策最具挑戰性的關鍵在於「攤商與傳統市場」，這些場域塑膠袋用量最巨，也是推動減塑的「最後一哩路」。

他說，減塑政策推動的三大核心策略，首先是習慣與替代方案的養成，透過環境教育引導消費者改變使用習慣，並鼓勵業者開發替代產品。目前已有許多攤商開始積極響應，逐步減少一次性塑膠袋的提供。

其次是塑膠含量減半的轉型，他說，參考國際經驗，評估未來是否限制或調整塑膠袋的材質組成，如塑膠含量減半，作為過渡期的技術性手段。

最重要是凝聚社會共識，他強調，減塑並非單向的行政強制，由於攤商多屬微利經營，政策須考量社會韌性，待「自備購物袋」與「使用環保餐具」成為普世認知後，再進一步加大推動力道。

彭啓明指出，國際觀察與健康意識的培養，即便在環境保護先進的歐洲國家，減塑亦非全靠強制法規，更多是建立在公民的高環保意識之上，提升大眾對「微塑膠」影響健康的風險認知，是驅動國人自發性減塑，如自備餐具的最強誘因。

他強調，台灣的減塑進程將採取「循序漸進」且「目標導向」的策略，環境部會持續監測國際趨勢與國內共識，帶領社會從認知改變走向行為革新，務實地完成減塑的最終目標。

環境部資源循環署永續消費回收組長陳彥男表示，政府推動限塑政策的核心目標，在於從源頭減少一次性用品使用，同時加速建立可重複使用的循環體系。近年已積極導入創新技術與數位工具，串聯回收、再利用與媒合機制，讓資源能在市場中持續流動，而非一次使用後即被丟棄。

他強調，在制度面上，現行「購物用塑膠袋不得免費提供」政策，已涵蓋十四類對象，透過價格機制有效改變消費行為。政策推動以來，整體塑膠袋使用量已顯著下降，每年約減少一百億個，顯示源頭管理已具體發揮成效。

他說，針對民眾反映環保袋過度使用的情形，政府已進一步推動「袋袋箱傳」循環行動，透過設置募集與取用平台，活化家中閒置袋資源，讓既有袋子被重複利用，減少新袋生產需求，從「使用一次」轉向「多次循環」。

他表示，未來將持續檢視像不織布袋、保冷袋等各類材質與使用型態，滾動調整管理措施，並強化循環使用機制，引導市場與消費習慣同步轉型，避免「減塑變加塑」，朝向源頭減量與資源永續的目標邁進。

環境部部長彭啓明昨出席正隆公司響應環境部「袋袋箱傳」活動時強調，目前減塑政策最具挑戰性的關鍵在於「攤商與傳統市場」，這些場域塑膠袋用量最巨，也是推動減塑的「最後一哩路」。記者王長鼎／攝影
環境部部長彭啓明昨出席正隆公司響應環境部「袋袋箱傳」活動時強調，目前減塑政策最具挑戰性的關鍵在於「攤商與傳統市場」，這些場域塑膠袋用量最巨，也是推動減塑的「最後一哩路」。記者王長鼎／攝影

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