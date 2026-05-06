東印度洋出現「一對雙胞胎」 賈新興：對西南季風的開始扮演重要角色

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書分析亞洲區域未來14天低空氣流特徵，他表示，今天至周日，「東印度洋出現一對雙胞胎」，這是典型的熱帶大氣對於熱源的反應，同時也對亞洲地區西南季風的開始扮演重要的角色，太平洋高壓勢力偏強，壟罩中南半島／南海至台灣一帶。

他說，下周一至下周五，北半球的低壓氣旋往北移，同時帶動了亞洲地區的西南季風，此時太平洋高壓開始稍減弱，但仍籠罩南海至台灣一帶台，下周六至20日，北印度洋的氣旋更往北移至孟加拉灣一帶，西南季風進入中南半島，但南海一帶整體仍偏南南西風，此時太平洋高壓減弱且北抬。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

亞洲區域未來14天低空氣流特徵。圖／取自賈新興臉書