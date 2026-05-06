聽力退化恐成失智隱憂 他捐百萬助聽器為弱勢打開聲音之門

屏東現約有5萬多名身心障礙者，其中9%為聽覺障礙，縣內老年人口來到22％超高齡社會。社會處指出，長者聽力退化在溝通遇到阻礙，也是引發失智症的因素之一。助聽器價格高，博士助聽器捐贈20台共市值100萬元，提供給經濟弱勢聽損者。

博士助聽器發起「迎向陽光 聽見希望」公益捐贈計畫，提撥企業收益投入偏鄉與弱勢照顧，今年度捐贈20台，市值約100萬元的助聽器，提供給屏東縣經濟弱勢聽損者，透過企業力量，讓弱勢聽損民眾重新聽見希望。

社會處長劉美淑說，聽覺障礙往往伴隨著社交隔離與安全風險，公益捐贈專案減輕弱勢家庭高額助聽器負擔，也有助於提升聽損者生活品質及社會參與；助聽器在輔具中是相對高單價，許多長者常常不是買不起，而是捨不得買，因此損失跟世界溝通聯繫，易導致退化速度快。

輔具資源中心指出，每年會巡檢做聽力篩檢，隨著高齡化社會，老年聽損者對戴助聽器，有的會因外觀排斥，或沒有買到適合助聽器，導致戴上後不舒服，而不願戴。

博士助聽器總經理鄭淑貞表示，博士助聽器深耕台灣多年，回饋社會初衷，有感屏東縣地形狹長且高齡聽損照護需求有增加趨勢，決定將愛心延續至南台灣，與屏東縣政府守護在地縣民的聽能健康，透過專業服務聽見希望。

社會處表示，確保資源精準媒合給最需要民眾，會由屏東縣輔具資源中心專業評估人員及社工人員擔任評估窗口，轉介至博士助聽器門市辦理，博士助聽器提供專業聽力檢查、選配及後續調整。

屏東縣輔具資源中心持續推動聽力巡迴及主動追蹤服務，輔具中心聽力師與社工到宅了解實際配戴情況，讓資源走進社區及需要的家庭，協助弱勢聽損者改善生活品質。

身心障礙輔具需求，可聯繫屏東縣輔具資源中心，屏北區（屏輔具）08-7365455、屏中區（潮輔具）08-7899599與屏南工作站（風輔具）08-8883741。