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哈格比颱風最快今晚生成 周五午後鋒面和東北風影響 母親節天氣曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
預估今年第5號颱風哈格比，最快今晚至明天中午前有生成的機率。此為熱帶性低氣壓的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
預估今年第5號颱風哈格比，最快今晚至明天中午前有生成的機率。此為熱帶性低氣壓的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

今天各地陸續放晴，天氣明顯好轉，中央氣象署稍早已解除大雨特報。不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，周五午後受鋒面及東北風影響，周六至周日受東北風影響，新竹以北及宜蘭早晚略涼。預估今年第5號颱風哈格比，最快今晚至明天中午前有生成的機率。

天氣趨勢，他說，明天，午後各地山區有零星短暫雨。周五清晨，苗栗以北及宜花有零星短暫雨，午後受鋒面及東北風影響，北北基宜花東、桃園以南山區及南投以南轉有局部短暫雨。周六至周日受東北風影響，其中周六，北北基宜有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨，台中以北及高屏亦有零星短暫雨。周日適逢母親節，新竹以北及宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區、宜花東、高屏及桃園以北有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周二，午後各地山區、嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。下周三，新竹以北有零星短暫雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫雨，各地山區及竹苗至台中亦有零星短暫雨。下周四至下周五於深夜至隔天清晨，嘉義以南沿海有零星短暫雨，下周四午後各地有零星短暫雨，下周五午後，台中以北及嘉南有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

未來14天梅雨指標和西南季風指標。圖／取自賈新興臉書
未來14天梅雨指標和西南季風指標。圖／取自賈新興臉書

哈格比颱風 賈新興 南投

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