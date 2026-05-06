天氣好轉高溫上看32度 明天更熱 下一波春雨鋒面周五報到

嘉義以北到宜蘭、花蓮一帶持續降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，南部、東南部地區的降雨相對不明顯，整個雨區的分布呈現滿典型的春雨型態，這一波仍是春雨，梅雨尚未開始。

本次降雨過程中也出現較涼的溫度，吳聖宇說，以台北站為代表，最低溫出現4日晚間的16.8度，不過還沒能追上2024年5月13日出現的16.7度，另外在2022年5月2日及2014年5月6日都能經出現過15.1度的溫度，因此這一波的轉涼距離台北站5月份的低溫紀錄還差距甚遠。

今天西半部可望恢復多雲或有陽光的天氣，吳聖宇表示，東半部則仍有局部短暫陣雨機會。溫度方面也會回升，北部、東半部高溫26至28度，中南部高溫有29至32度，很快就會再度變得悶熱起來。

吳聖宇表示，明天受到高壓迴流東南到偏南風影響，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，各地山區午後受熱力作用影響，雲層發展，也有局部短暫陣雨機會。溫度會更高，北部、東半部高溫29至32度，中南部高溫有31至33度或以上。

下一波鋒面，吳聖宇表示，預估周五通過，後續雲雨帶會影響到周六，仍是偏向春雨型的移動鋒面。

至於颱風消息，他說，熱帶性低氣壓TD-05昨天下午形成，有機會進一步增強為今年第5號颱風哈格比，未來動態值得持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。