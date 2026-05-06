昨降雨竟有結界？ 粉專：可惜沒下到南部水庫 今起有瞬間入夏錯覺

華南雲雨區影響逐漸進入尾聲，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新監測，雲雨帶仍停留在嘉義以北，南部地區看來閃過這波雨勢了。昨天台北至雲林雨勢不小，可惜沒下到南部水庫。

過去1天的累積雨量，降雨主要集中在中部以北地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原先預期昨天傍晚會進一步南下的一波降雨，最終仍未如預期推進，彷彿在雲嘉一帶形成一道「結界」。南部地區整體降雨偏少，多數地區幾乎為0毫米。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，經過兩天的濕涼天氣後，今天，中部以北將全面大幅度回溫，「早上睡醒之後，就是不一樣的世界了」。這波東北季風即將減弱，雲雨帶也將離去，未來3天，中部以北的高溫，將從目前的20度出頭，一口氣跳回27至30度的水準，落差將近10度，會有瞬間入夏的錯覺，提醒大家注意溫差劇烈變化。南台灣顯然落差感較小。未來3天西半部也會是穩定好天氣，東半部則有短暫雨。下次再有變天，預計落在周五。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。