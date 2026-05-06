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為什麼梅雨鋒面易致災？ 專家曝重要特徵 颮線狀雷雨帶可造成強風暴雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
梅雨鋒面的典型特徵。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
梅雨鋒面的典型特徵。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

梅雨鋒面最重要特徵，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，就是它的移動速度非常慢，甚至近似停滯，類似準靜止的鋒面活動。統計過去30年梅雨季鋒面的氣候資料顯示，梅雨鋒面通常可以在同一區域停留數天以上，平均1道梅雨季的滯留鋒面會連續影響台灣兩三天，也因為如此，常易導致「連續性降雨」與「集中性降雨」，肇致原先可能的災情，更加延長，或擴大。

另外，林得恩表示，梅雨鋒面的水氣供輸來源相當豐沛與穩定，其水氣並非單一來源，而是由季風環流整合形成的「水氣輸送帶」。從來自孟加拉灣至中南半島遠端長程輸送關鍵的這一支，對於台灣梅雨季強降雨事件，具有放大及延長的具體作用；而，此時南海水氣，以及西北太平洋暖池水氣的挹注支援，也是提供高比濕空氣的重要補給線。

他說，梅雨鋒面上的次級擾動，常易使得鋒面上發展成「低壓波」的型態，形成一波接著一波的降雨帶；最常見的是一波強降雨過後，短暫雨歇，隨後，新一波的降雨對流胞又再移入，造成降雨密度變大。而，伴隨在梅雨鋒面上，也易形成所謂的線狀對流系統，如颮線狀雷雨帶（squall line），可造成瞬間豪雨與強勁陣風，3小時累積降雨量常有破百的觀測紀錄。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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