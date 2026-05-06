上午鋒面遠離各地放晴回溫 吳德榮：周五梅雨第二波 哈格比颱風明生成

華南雲雨區東移，中央氣象署發布大雨特報，今天澎湖、雲林以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面尾端雲系正在通過，伴隨降水回波，中部以北有明顯降雨。

吳德榮說，今天上午起鋒面雲系遠離，各地好轉為晴時多雲、午後山區及東半部偶有短暫降雨的機率；各地氣溫升，白天微熱，早晚涼。明天晴朗穩定，氣溫續升，各地白天偏熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今天北部18至29度、中部19至32度、南部20至33度、東部18至31度。

不過，他說，周五、周六梅雨季第2波鋒面影響，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫降。周日白天起至下周二鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉，氣溫升，近山區午後及東半部偶有短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下周三至下周五鋒面在北部海面徘徊，台灣在暖氣團內，白天熱，午後偶有對流發展的機率。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

至於颱風消息， 吳德榮表示，根據最新中央氣象署的颱風路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在關島東南方海面，預計明天將發展為今年第5號颱風哈格比，偏西移動，周日、下周一行至菲律賓東方海面，再減弱為熱帶低壓，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。