聽新聞
0:00 / 0:00

暗藏雍正天命密碼 張學良和宋美齡搶收藏 「池蓮雙瑞」拍出7.2億天價

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。圖／蘇富比提供
郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。圖／蘇富比提供

義大利籍宮廷畫家郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」，昨天(5日)在蘇富比香港舉槌，以1.8億港元(約台幣7.2億)的天價成交，高於預期的1.5億港元。這幅畫由郎世寧在雍正元年為雍正皇帝所繪，看似平凡的靜物畫作，隱含雍正九子奪嫡下的篡位陰影與「天命」符碼，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良、宋美齡等人典藏，一幅畫背後有這麼多故事與傳奇人物，拍出天價毫不意外。

雍正登基之初，政局動盪不安、個人噩運連連。尤其在「九子奪嫡」亂局中，雍正被認為有偽造遺詔、篡位之嫌，面對朝野重重阻力。恰好此時，紫禁城內苑太液池突發異象，池中蓮花盛開，花柄長出雙萼並蒂，出現「同心並蒂之蓮」奇觀。在同心並蒂之蓮綻放的前幾天，雍正才剛聽聞山東小麥豐收的喜訊，獲進獻雙穗的瑞穀數百枝。中國農耕神話將穀物生長的週期隱喻為人的生命，穗則象徵帝王，雙穗瑞穀象徵新皇是皇統正朔。

雙穗瑞穀和並蒂之蓮兩大吉兆的出現，清宮群臣解釋為天意昭彰，雍正乃天命所歸，乃大清正統之君。雍正龍心大悅，命郎世寧將兩大祥瑞以畫紀錄。畫成後郎世寧贏得雍正的信任，奠定他在宮中的地位。

1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，他帶走「池蓮雙瑞」寓居天津。人稱「少帥」的張學良也居於天津，溥儀遂以「池蓮雙瑞」作為政治獻禮送給張學良。張學良又把「池蓮雙瑞」送給民初最顯赫的宋氏家族，由嫁給蔣介石的宋美齡珍藏，近年重現於世。

從「池蓮雙瑞」所蘊含的「天命所歸」政治意涵，不難理解為何這幅畫會在末代皇帝、張學良與宋美齡的手中輾轉流傳。但也令人好奇，以天價買下這幅畫的新主人，是否有對「天命」有所期待?

雍正皇帝 宋美齡 郎世寧

延伸閱讀

【時光外的畫裡乾坤】汪漢澄／天馬歲月

四川德陽「千里江山圖」 美景暴紅

【井然有序】唐捐／即興與冒犯：鴻鴻新詩集《寫詩與巷戰》的爵士詩藝

台北隱藏版奇景！台電加羅林魚木盛開，美麗綻放背後藏師徒情深

相關新聞

政策漏洞…「環保」袋氾濫 減塑變加塑

政府大力推動限塑政策，十四類場所不得免費提供購物用塑膠袋，但連鎖超商、飲料店紛紛推出品牌環保袋、保冷袋，作為活動贈品或加購商品，消費者使用次數少，家中更囤積不少，成為限塑政策的漏洞。桃園市環保局表示，

盼納罰則 護病比入法空轉 2千護理師抗議

為求護病比入法盡快入法，台灣護師醫療產業工會、護理師公會全聯會號召千名護理人員至衛福部大門陳抗，但昨天即使下雨，到場人數仍超過預期，近兩千名穿著雨衣的護理師，齊聲高呼「護理倒！醫療倒！全民一起倒！」、

雨區擴大！雙北等14縣市發布大雨特報 明起轉晴高溫上看30度

中央氣象署今晚9時40分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到明天清晨，大雨警戒範圍包含基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣山區、澎

友善長輩 台中新建公廁 去蹲改坐

台灣去年邁入超高齡社會，六十五歲以上長者占比逾二成，公廁蹲式馬桶使用不便，台中市去年九月修改公廁設置規定，新建廁所坐蹲比提高到四比一，比內政部國土署設計指引三比二更高。台中市長盧秀燕昨表示，中市列管公

藝術家葉世強水湳洞故居 搖身變祕境

日本藝術家奈良美智展覽去年在台電金水基地舉行，讓金瓜石又添藝文風景。其實附近的水湳洞山腰，也有間神祕的美術紀念館，是一生幾乎不賣不展畫、過世後才享盛名的藝術家葉世強故居。雖屬私人，須預約才能前往，仍成

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。