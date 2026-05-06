聽新聞
0:00 / 0:00
如廁「開盲盒」 仍需配套措施
各地公廁掀起「去蹲改坐」風潮，但不少國人仍習慣使用蹲式馬桶，因坐式馬桶與人體更貼近，擔心藏汙納垢，甚至傳染病菌。記者直擊，坐式廁間使用雖友善，但打開廁間門宛如開盲盒，有的環境乾爽，酒精、坐墊紙、衛生紙一應具全，但有的廁間垃圾桶衛生紙滿出來，馬桶甚至有排泄物，讓人「坐」不下去。
廖姓上班族指出，台灣邁入超高齡社會，廣設坐式馬桶有其必要，他因車禍腳受傷，才體會到行動不便者「蹲不下去」的痛苦，許多人因衛生習慣，對坐式馬桶有顧慮，但只要公廁清潔配套作好，「去蹲改坐」將大幅減輕高齡者、行動不便者的負擔。
陳姓導遊說，國外先進國家公廁多採坐式，甚至有免治馬桶，環境乾淨無異味，不僅讓人敢使用，對外國遊客而言也更友善；台中身為國際城市，除廣設坐式馬桶，更要加強清潔頻率，搭配免治馬桶等設備，與國際接軌。
不過，記者直擊，即使在都會鬧區，也曾見社區公園親子廁所的垃圾桶塞滿衛生紙、飲料罐，地面濕滑積水，坐式馬桶有未沖走的排泄物，對於內急的人實在進退兩難。有民眾表示，坐式馬桶的公廁清潔很重要，廁間酒精消毒液、坐墊紙、衛生紙也應列為標準配備。
中市環保局表示，老舊公廁「去蹲改坐」，工程技術沒問題，但不少人習慣使用蹲式馬桶，減少身體接觸，為尊重使用習慣，仍會保留部分蹲式馬桶廁間；人潮較多的公廁安裝智慧化監測模組，以調整清潔頻率，全市公廁已張貼QR Code通報貼紙，可即時掌握髒亂狀況。公廁坐蹲比提高後，清潔、維護人力並未增加，基本上以沾酒精或消毒液的衛生紙、紙巾擦拭後，就可達到清潔效果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。