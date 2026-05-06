不論材質 專家籲購物袋全收費

環境部推動「袋袋箱傳」措施促進二手袋循環，上路滿月卻一度「供過於求」。專家表示，公家推動二手袋循環利用效果不好，因為能免費拿到新袋子，就不會拿二手的，政府應加嚴規定，要求所有材質購物袋都要收費，由攤商、店家主動提供二手袋，才能提高循環利用率。

環境部公告十四類場所不得免費提供購物用塑膠袋，據統計每年約減少一百億個。中央大學永續辦公室主任江康鈺說，寶特瓶原料輸入業者、產品製造業者須繳交回收清除處理費，以回收基金鼓勵回收，但花一至二元購買塑膠袋，由業者收進口袋，不負責後端回收，消費者付錢卻無助回收，從源頭向製造業者收費較妥當。

江康鈺說，若想提高二手袋循環利用，應由攤商或商家主動提供，而非放在固定地點供取用，假如肉販主動提供回收的環保袋，可提高接受度，甚至帶動自備二手袋風氣。

看守台灣協會秘書長謝和霖呼籲，政府應全面推動不得免費提供所有材質的購物用提袋，不要只針對塑膠袋，或指定材質、製造方法等；德國的塑膠袋非常昂貴，才能壓低使用量，甚至有國家對塑膠袋課重稅，業者若決定使用就得提高成本。

謝強調，能拿到免費的乾淨袋子，不管是塑膠袋或環保袋，大家就不會拿二手的，沒帶購物袋就要花錢買，消費者才會使用二手袋。

桃園市環保局坦言，部分商家服務消費者，「積極」提供一次用塑膠袋，導致二手袋使用意願偏低，市府將與店家合作，宣導「不主動提供」減量觀念。