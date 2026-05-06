循環不易 二手環保袋使用率低

超市超商禁止免費提供塑膠袋後，各類加價購、滿額贈的環保袋氾濫，環境部推出「袋袋箱傳」二手袋平台，新北、桃園、台中等地也在市場、賣場打造循環平台。記者隨機訪問消費者，多數不清楚哪裡可索取二手環保袋，部分循環點甚至連一個二手袋都沒有，循環再利用仍難普及。

環境部打造二手袋循環平台，共有上百單位參與，目前可供應近二萬個袋子，已成功媒合近五萬個，但與全國推估使用量相較屬杯水車薪。

新北市環保局表示，為活化使用家中囤積的購物袋，二○一四年起推出「reBAG袋袋相傳」平台，鼓勵捐出家中多餘且乾淨的「購物袋」，陸續增加紙袋、乾淨塑膠袋等回收項目，目前共有二五一處據點，包含公有市場、連鎖賣場等，估計有卅九萬個二手袋流通。

桃市環保局二○二三年起，在新永和、南門及龍潭市場設置「二手袋循環箱」，收集捐贈二手袋，提供重複使用；據統計，使用量逐年提升，二○二四年比二○二三年提高五成，去年又比前年再提高一點三倍，設置點也從五處增加為十一處。

記者實際走訪新永和市場，詢問多名攤商與顧客，均表示不清楚二手袋循環箱放置地點。記者找到該市場循環箱時，箱內沒有任何二手袋，僅找到一個傘套和紙杯，循環成效仍待評估。

台中市環保局二○一九年推動二手袋回收站，全市累積二七六站點，提供民眾免費取用或捐二手袋；據統計，去年共回收一點八萬個二手袋，實際拿走的比捐出數量多。林姓菜籃族說，她不知道有二手袋回收站，每次買菜會自備購物袋，現有塑膠袋太便宜，賣貴一點限塑才有力道。