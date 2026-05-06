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醫護調查 八成盼總統體驗「做功德」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

國際護師節前夕，眾多護理師透過線上問卷抒發不滿，在問到「做功德」被用來形容醫護工作時，高達四分之三受訪者直言「要做功德，官員自己來」，有些批評更為犀利，「真的是之前做太多壞事才當護理師」、「我是什麼很賤的職業」、「在人間要先活得下去」。

台灣民眾黨立法院黨團昨舉辦「從護病比到合理薪資：護理人員工作權益與待遇完善化公聽會」，點名總統賴清德、衛福部石崇良、衛福部次長林靜儀等人一起體會護理人員辛苦日常，才能尊重極度高壓的醫護專業，不會淪為打高空。

總統賴清德曾以「做功德」形容醫護工作，引發基層強烈反彈，立法委員邱慧洳昨公布「功德圓滿了沒？護理天使的靈魂修煉現狀調查」線上問卷報告，調查顯示，百分之八十點九的受訪護理師希望賴清德總統可以親自體驗醫護人員體驗忙到沒有時間喝水、吃飯、上廁所等職場困境，真實感受官員口中所謂的「功德模式」。

該調查也揭露護理現場的嚴峻處境，七成以上護理師指出，一個夜班需照顧數十位病患，工作負荷逼近極限。再者，無償加班、跨科支援與醫療暴力等層出不窮，護理職場勞動條件與安全風險仍未改善。

邱慧洳表示，護理人力短缺並非短期現象，而是長期制度失衡所致，行政院長卓榮泰提及「護理考題不要太難，甚至可拿考古題來考」，這完全無法解決根本問題，若僅是降低門檻補人力，而忽視薪資與工時結構，恐使專業價值被進一步削弱，恐加速人力流失。

公聽會提出三大改革方向，首先檢視「三班護病比」入法進度，推動特殊單位護病比制度。其次，針對薪資結構問題，研議透過健保總額或制度工具來提升待遇。第三，全面檢討專科護理師制度，包括釐清執業範圍與醫囑權限，並透過健保給付機制反映其專業價值。

邱慧洳指出，賴清德總統曾承諾兩年內完成三班護病比入法，但目前進度未如預期。接下來黨團將拜託立法院長韓國瑜，討論如何盡速將三班護病比入法，「既然期待不了行政權，只能寄望於立法權」。

石崇良 護理師 衛福部

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