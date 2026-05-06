衛福部拚12日預告護病比入法修正草案

護理團體陳抗人潮散去後，衛福部長石崇良與護理師公會全聯會、護師工會等代表舉行會議，會中決議，衛福部將以現行公告護病比數字納入「醫療機構設置標準」修正草案，力拚趕在五月十二日護師節前預告，七月下旬公告，緩衝二年後上路，期間研擬相關配套措施。

石崇良表示，護理團體於會中提出三大訴求，一為衛福部於五月廿日前預告修正「醫療機構設置標準」，讓三班護病比入法，另希望五月十二日護師節前夕看到法規定案，第三，要求現行護病比數字直接入法，並同意設有緩衝期，建議期間需研擬入法後相關配套。

「衛福部即刻舉辦入法作業程序」。石崇良說，衛福部將以現行護病比數字納入「醫療機構設置標準」修正草案，力拚於五月十二日前預告，依據法制程序，最快於七月中旬公告修正，但將設兩年緩衝期，讓醫界有準備時間羅致人才，「今年護理人力比去年同期增加三千人，若每年均如此增加，有信心入法後，不會因人力不夠，而造成關床」。

衛福部將於本周五召開「醫療機構設置標準」草案修正會議，石崇良指出，已發出開會通知，邀集醫師公會全聯會、三級醫院協會代表、護理學會、護理師公會全聯會、護師工會等代表，討論重點為緩衝期時間、配套措施具體內容等，另了解醫界所提「全年平均」的護病比計算方式細節，希望與會人士充分表達意見，良性溝通。

此外，護理團體訴求修正「醫療法」，要求護理相關獎金應該「專款專用」，對此，石崇良指出，「醫療機構設置辦法」雖是授權法規，位階不同，但效果相同，現行全日護病比係在醫療機構設置標準訂定，過去三班護病比入法討論，也是列在「醫療機構設置辦法」。至於現行護理獎金，如夜班津貼、三班護病比獎金等均為「專款專用」，而健保護理費加給，同樣以護理實質調薪為前提。