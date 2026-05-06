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盼納罰則 護病比入法空轉 2千護理師抗議

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
不滿「三班護病比」入法延宕，台灣護師醫療產業工會、護理師護士公會全國聯合會，昨天號召護理人員到衛福部外抗議，要求政府五月廿日前完成三班護病比法制化。記者林澔一／攝影
不滿「三班護病比」入法延宕，台灣護師醫療產業工會、護理師護士公會全國聯合會，昨天號召護理人員到衛福部外抗議，要求政府五月廿日前完成三班護病比法制化。記者林澔一／攝影

為求護病比入法盡快入法，台灣護師醫療產業工會、護理師公會全聯會號召千名護理人員至衛福部大門陳抗，但昨天即使下雨，到場人數仍超過預期，近兩千名穿著雨衣的護理師，齊聲高呼「護理倒！醫療倒！全民一起倒！」、「三班護病比入法刻不容緩」、「何時入法？就是現在！」。

護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴指出，衛福部早於民國一一三年三月即公告三班護病比，編列逾六十億元獎勵金，標準、財源均已到位，且多數醫院已達標，但法制化作業卻卡關逾二年；賴清德總統提出「三班護病比二年入法」政見，「既然萬事齊備，政府為何拒給護理人員基本法律保障」？

這是歷年來護理師參與人數最多的抗議活動，陳麗琴表示，護理界原本不打算上街抗議，但衛福部與醫界於四月底倉促溝通後，提出「由推動小組研議護病比入法時程」，這形同無實質進度，根本是「假裝護病比入法，說的全是空話」。視病患住院安全與照護品質如無物，引發護理師怒火。

陳麗琴隔空向衛福部長石崇良喊話，她說，拒絕護病比標準打折，質疑衛福部在法制化進程中不斷重啟討論，只是意圖稀釋標準；護理界理性看待「緩衝期」，但不能接受「空轉」，唯有盡速入法，並納入罰則，才能真正成為守護護理師與病人的安全防火牆。

護理團體提出三大具體要求，首先，政府立即修正「醫療機構設置標準」，五月廿日前將三班護病比正式入法；衛福部應盡速研擬修法草案送交行政院，修正「醫療法」第十二條，將三班護病比正式納入法律位階；修訂同法第一○二條，透過合理罰則，建立具嚇阻力的裁罰機制。

在近兩千名護理師的怒吼聲中，衛福部照護司司長蔡淑鳳出面接下陳情書，她表示，衛福部有責任將訴求變成政策、建立制度，「以三班護病比法治制度撐住護理人員，而不是讓護理人員撐住制度」，將於五月八日舉行會議實質討論。

不過，護理團體不滿衛福部無實質承諾，怒喊「不要打太極，部長出來！」、「拒絕無限期延宕」，強調若無法律強制力約束護病比，即使增加再多供給，護理師人力不足困境依舊。

護師工會顧問陳玉鳳痛批，行政院長卓榮泰稱護理師「要有同理心、願工作的手」，台灣的醫療韌性，竟是靠壓榨護理人員而取得，卓院長「同理心、願意工作的手」一說，簡直是要護理團體「做功德、被壓榨」，難道我們做得不夠？

衛福部 護理師 陳抗

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