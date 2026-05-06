降農藥殘留標準 食藥署稱依實際需求

北市議員侯漢廷踢爆，食藥署近一兩年修改「農藥殘留標準」（ＭＲＬ），調降一七四項農藥標準，係為台美貿易協定（ＡＲＴ）鋪路，對此，食藥署長姜至剛回應，農藥殘留標準為食藥署「被動依實際需求，而接受提案」，民代將其與台美貿易協定掛鉤，這根本是「硬扯」。

姜至剛指出，今年四月廿一日修正發布「農藥殘留容許量標準」，屬於例行性、常態滾動式檢討，依相關流程規範，業者基於農產品國際貿易需求，向食藥署提出農藥殘留修訂標準。食藥署受理後先送至農業部農藥所審查，報告送至食藥署後，再彙整送諮議會審查。農業部也可依國內使用需求，受理提案後連同資料送至諮議會審查，經專家討論再行預告、公告。

外界質疑，本次調整殘留容許量農藥「阿扶平」、「特安勃」具有致癌可能性，姜至剛表示，國際癌症研究機構（ＩＡＲＣ）並未將這兩項農藥成分列為致癌物質，且國際食品法典委員會（Codex）及美國、日本、澳洲等國均對這些農藥訂出農藥殘留標準，我國也在民國一一二年訂定「阿扶平」殘留標準、一一一年訂定「特安勃」標準，「這並非新事，卻被講成是開放新農藥使用」。