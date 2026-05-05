北捷新購電聯車首列抵台 預計116年中投入服務

台北捷運公司今天表示，迎接通車30週年，因應路網延伸、載客需求，首度由韓國現代樂鐵公司得標10列高運量電聯車，第一列5日下午抵達台北港，新車預計116年中投入服務。

北捷發布新聞稿說明，捷運團隊遠赴韓國，與韓國廠商共同努力，透過嚴格監造、反覆測試，歷經3年餘，打造新購10列高運量電聯車，2日從韓國釜山港啟航，5日下午順利抵達台北港。

北捷說，每節車廂包裝後長約24公尺、寬約3.6公尺、高約3.6 公尺，最重約42公噸，後續將進行海關申報檢查等程序，最快6日深夜分批載運至北投機廠，新車須經靜態功能檢測、機廠測試軌動態行駛，以及最關鍵的主線動態與各路線系統相容性測試。

隨後並將在離峰時段執行正線不載客試運轉，確認安全無虞，各項指標均達標合格後將正式投入營運，預計116年中投入服務。

北捷補充，每列斥資約新台幣5.9億元打造，新車設計以人本交通為核心，重新規劃車廂內部空間，全面採用一字型座椅，以提供寬敞動線，並優化駕控系統。