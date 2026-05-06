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北港人小過年！朝天宮迎媽祖炸轎震撼開場 暖心插曲惹哭縣長

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨起連兩天盛大登場，神轎出廟一路炸轎炸不停，場面震撼。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨起連兩天盛大登場，神轎出廟一路炸轎炸不停，場面震撼。記者蔡維斌／攝影

雲林國家重要民俗「北港朝天宮媽祖」昨起連兩天盛大登場，上午神轎出廟，百年藝陣南北管閣沿路笙歌，炸轎、犁炮輪番上陣，鞭炮震天價響，相當震撼；最受遊客喜愛的藝閣遊街今年共五十九座，昨晚起連辦五天，讓深夜熱鬧依舊。

朝天宮媽祖出巡遶境於農曆三月十九、廿日，被譽為「北港小過年」，昨上午媽祖至六媽神轎隊逐一出廟展開南巡至嘉義新港南港村、下午北巡至碧水寺，隊伍有開路鼓、哨角、舞龍獅陣，還有難得一見的馬陣吹、南北管團。

昨起駕儀式，朝天宮董事長蔡咏鍀、縣長張麗善等人上香團拜，引燃馬炮後神轎起駕，廟前大街已擺滿堆積如山的鞭炮，展現北港傳統「犁炮」，炮手以烤得火紅的犁刀鐵板，將大堆鞭炮劃過鐵犁再丟入轎隊，另，轎底堆如小山的炮堆一次引炸，更震撼無比。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，朝天宮迎媽祖焦點在於百年藝陣、吃炮、藝閣，其流傳百年的藝陣文化更是精髓所在， 如莊儀團、神童團等堪稱全台第一陣，藝閣更是長久以來由真人扮仙，都是其他地方少見的傳統廟會習俗。

此外，起駕儀式時有暖心插曲，有人提議九日縣府在虎尾縣立田徑場舉辦的雲林之夜「萬人孝親洗腳」活動，是否迎請媽祖參加，經過朝天宮董事長蔡咏鍀擲筊獲准。

張麗善對媽祖突來的喜願，當場感動落淚，「謝謝媽祖了解到我們用心良苦！」她也趕緊拉著蔡咏鍀和旁邊縣府人員跪地叩謝神恩。蔡咏鍀也感動地眼眶紅了，他說，應驗媽祖是弘揚孝道，至於由哪一尊媽祖代表參加，廟方將再研議。

北港朝天宮 朝天宮 遶境 張麗善 媽祖

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