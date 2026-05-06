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波特羅特展 預售優惠
今年暑假備受期待的「圓潤的魔法 波特羅特展」將於六月十九日登場，匯集高達一一八件精彩作品，涵蓋油畫、素描、水彩與雕塑，展現費爾南多．波特羅（Fernando Botero）不同時期的創作脈絡與風格作品，並以他獨樹一幟的「圓滾滾」主義貫穿所有創作，呈現出巧妙的幽默感。
即日起除udn售票網與KKday外，亦同步於Klook、ibon、OPENTIX、博客來及全家便利商店等平台正式啟售，提供優惠預售單雙人票、語音導覽套票及導覽手冊套票外，更有文化幣青春票一百元（需全額使用文化幣折抵），邀請民眾把握預售購票優惠。
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