波特羅特展 預售優惠

今年暑假備受期待的「圓潤的魔法 波特羅特展」將於六月十九日登場，匯集高達一一八件精彩作品，涵蓋油畫、素描、水彩與雕塑，展現費爾南多．波特羅（Fernando Botero）不同時期的創作脈絡與風格作品，並以他獨樹一幟的「圓滾滾」主義貫穿所有創作，呈現出巧妙的幽默感。

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