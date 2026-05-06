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從繪畫到古琴禪修 葉世強一生跨域創作

聯合報／ 記者何定照／台北報導

青年藝術家葉偉立受邀打造葉世強故居紀念館，也同時透過攝影創作重新詮釋葉世強並反映自身，跨越時空的藝術計畫曾入選台北雙年展。看待自己從未見過的葉世強，葉偉立讚嘆葉似乎在用一生完成文人文化的藍圖，「他是位模範的藝術家」。

葉偉立說，葉世強以繪畫聞名，早在廣東時就學西畫，來台後又念師範學院（今台師大）藝術系，畫家與教育經歷並行。但有很長一段時間，大多人以為葉世強是位古琴師傅，「很不可思議。」

葉世強還自有理論。葉世強四十六歲隨南懷瑾禪修，並習佛學與老莊。藝術史學者顏娟英指出，禪修經驗與思想對葉世強影響甚大。葉偉立說，自己後來去葉世強家鄉，發現六祖慧能修行的南華禪寺就在此處，深感葉世強學禪學連結其家鄉歷史，藝術與人生經歷可說環環相扣，彼此反映。

從畫家、教育家、古琴製琴家、雕塑家、音樂家乃至理論養成，葉偉立認為，若以漢學出發的文人框架觀之，葉世強猶如用一生在完成文人文化的藍圖。這是順著對自身、家族與歷史的理解自然成形。

藝術家 廣東

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