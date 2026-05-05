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有感微震！晚間22時14分花蓮近海發生規模3.4地震

聯合新聞網／ 台北訊
地震示意圖。圖/AI生成
地震示意圖。圖/AI生成

2026年5月5日晚間22時14分，花蓮縣近海發生一起規模3.4的有感地震，震源深度約22.7公里，位於花蓮縣政府北北東方約5公里處，屬於極淺層地震。此次地震釋放的能量屬於較小規模，但仍於部分地區產生搖晃感。

最大震度1級地區:花蓮縣

本次地震最大震度為1級，主要在花蓮縣花蓮市一帶有感。震度1級屬於微震，人靜止時可感覺微小搖晃，通常不會造成建築物或物品損害。

根據目前震度分級制度，此規模及震度的地震多為輕微有感，無需特別疏散或緊急應變措施。居民可持續關注氣象與地震報告，並做好基本防震準備。

一般而言，震度1級的地震大多數人不易察覺，主要提醒民眾保持冷靜即可。若感受到搖晃，建議依照防震守則，如趴下掩護頭部，避免靠近窗戶等，確保安全。

花蓮地區位於地震活動頻繁的台灣東部，居民平時應熟悉防震知識與避難路線，以提升災害應變能力，保障自身安全。

此次地震目前尚未造成災害報告，後續如有相關訊息，中央氣象署將持續發布最新通報提醒。民眾亦可透過官方管道獲取權威資訊。

地震發生時，保持冷靜，採取適當防護措施，是減少傷害的關鍵。建議民眾定期檢查家中安全裝置，並準備應急物資，以因應可能的餘震或未來較強震動。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

5月5日22:14，花蓮縣近海發生規模3.4有感地震。圖／截自氣象署
5月5日22:14，花蓮縣近海發生規模3.4有感地震。圖／截自氣象署

花蓮 地震

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