大直「泰市場」爆食安疑慮 他上吐下瀉+7人身體不適…北市稽查結果出爐

晶華國際酒店集團旗下、大直英迪格4樓的自助餐廳「泰市場」傳出食安疑慮，有消費者用餐後，出現發燒、上吐下瀉、全身痠痛等症狀。北市衛生局今表示，接獲新北衛生局轉醫院通報後，隔天前往稽查，查有1項缺失，最快明複查。

店家Google評論有民眾指出，4月29日中午吃完，30日清晨開始出現全身酸痛、發燒、畏寒等症狀，接下來連續高燒不退2天、上吐下瀉，醫生確診諾羅病毒。之後得知朋友同天晚上也有去吃，同行6、7人也身體不適及就醫。

同樣是4月29日用餐民眾直言，也是有相關症狀，連假都泡湯了，甚至點出該公司至今沒人致電訂位者其他人是否也有症狀。其他消費者則留言，用餐後隔天，ㄧ起用餐的家人告知有腹瀉。

衛生局表示，5月1日晚間接獲新北市政府衛生局轉汐止國泰醫院通報民眾1人疑似食品中毒案件，該案19人用餐，7人有症狀，該日僅1人就醫；2日立即派員至供膳現場進行衛生稽查，查有人員備餐食未配戴口罩1項缺失，已開立限期改善單，責令5日改善完成，最快明天複查。另，通報僅1人，不符疑似食品中毒定義，未抽驗檢體。

衛生局說，諾羅病毒是一種會造成急性腸胃炎的病毒，人類是唯一宿主，主要透過糞口途徑傳染，能長時間存活在受感染者的糞便與嘔吐物中，少量病毒即可致病，具有高度傳染力。

衛生局指出，透過與病患分享食物、水、器皿，接觸到病患的嘔吐物、排泄物，甚至病患曾接觸的物體表面，都可能感染。因此如身邊有感染者，須特別留意應以漂白水進行環境消毒，避免病毒傳播。