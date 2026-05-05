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雨區擴大！雙北等14縣市發布大雨特報 明起轉晴高溫上看30度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今晚9時40分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到明天清晨。聯合報系資料照
中央氣象署今晚9時40分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到明天清晨。聯合報系資料照

中央氣象署今晚9時40分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到明天清晨，大雨警戒範圍包含基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣山區、澎湖縣。

氣象署表示，受到華南雲雨區東移，今晚至明日澎湖、雲林以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，需注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署預報員趙竑指出，今天受到東北季風影響，各地感受偏涼，明水氣減少，北部、中部山區清晨有零星降雨，白天東半部、恆春半島也有降雨，西半部則轉為多雲到晴的天氣。

溫度部分，趙竑表示，明天逐步回溫，高溫可達30度；周四則是未來1周溫度最高的一天，各地高溫上看30度。

大雨特報

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