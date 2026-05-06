健康你我他／3機減少過敏原 在家自煮勝外食

四口之家，3個人有過敏體質。先生鼻過敏，一遇冷空氣，打噴嚏持續數分鐘。兩個孩子遺傳鼻過敏外，加贈氣喘，一到春夏之交，季節不穩定時，「咻！咻！」聲就不絕於耳，跑醫院成了日常。

我成了抗敏作戰的總指揮。家中牆上掛著一個溫濕度計，只要濕度超過50，立刻啟動除濕機；空氣品質呈現橘色，就是清淨機上場；吸塵器也不可或缺，家裡必須維持一塵不染的高標準。這3機可以有效減少居家環境的過敏原。

除了環境控制，家庭醫師說：「過多的添加物也會誘發過敏。」因此特別叮嚀要減少外食與加工食品的攝入。因為家人的過敏問題，我幾乎三餐都在家自煮，天天幫上班的先生、上學的小孩做便當，甚至外出時也自備餐點，真的是「盡人事」。

傳統中醫有「冬病夏治」的療法，我也經由朋友介紹帶著孩子去貼三伏貼，剛敷貼完，背部會有明顯的灼燒感，孩子會忍不住的哇哇叫，由於是自費項目，連續做了3年，就不了了之。

隨著孩子年齡的增長，抵抗力愈來愈好，她們也學會了自保，出門必定戴口罩，隨身攜帶保溫瓶，即使夏日炎炎也喝溫開水，進入有空調的場域，會披上外套。這些生活中的瑣碎小事早已不用我掛心，甚至住在宿舍都知道定期去自助洗衣店清洗寢具，我終於從抗敏作戰總指揮除役了。