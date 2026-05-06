心臟遭侵蝕存活率5％ 1天2手術救活洗腎女

37歲長期洗腎的陳小姐，因不明原因持續高燒，就醫確診「感染性心內膜炎」，主動脈瓣膜遭細菌嚴重破壞，醫師評估存活率僅約5%。經緊急手術後又突發致命性出血，在父親堅持「再拚一次」下，門諾醫院醫療團隊一天內兩度手術，最終成功搶回一命。

陳小姐去年因下肢水腫、無力及反覆跌倒就醫，檢查發現腎功能惡化，需長期接受血液透析。未料洗腎期間多次出現高燒不退，體溫一度飆至39℃，經退燒藥仍無法控制，心臟超音波檢查發現，主動脈瓣膜附著約1.5公分的細菌贅生物，確診感染性心內膜炎。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘指出，此疾病為細菌侵入心臟瓣膜所致，除破壞心臟結構外，贅生物也可能隨血流脫落，引發腦中風或全身性栓塞。雖以高劑量靜脈抗生素治療，但陳女士感染未見改善，出現意識混亂及敗血症惡化。因贅生物已超過1.5公分，且併發重度主動脈瓣膜逆流，若不手術幾乎無存活機會，醫療團隊決定緊急開刀。

回憶手術過程，黃振銘說，手術打開主動脈後，發現情況遠比影像顯示更嚴重，瓣膜幾乎被侵蝕殆盡，主動脈根部出現約1公分破洞，左冠狀動脈開口也有裂痕，整顆心臟瀕臨崩解，考量患者長期洗腎、敗血症及體力虛弱，團隊先進行血管修補與人工瓣膜置換，力求降低手術風險。

但沒想到術後陳小姐突發大量出血，再度命危，院方緊急通知家屬，她的父親在時間壓力下仍選擇支持再次手術，盼能爭取最後機會，醫療團隊隨即進行第二次開胸手術搶救，成功控制出血。

經歷兩度與死神拔河後，陳小姐病況才逐漸穩定，高燒退去、敗血症獲控制，順利拔除呼吸器並轉出加護病房。上月追蹤顯示，人工瓣膜運作正常，未見感染殘留，恢復情況良好。