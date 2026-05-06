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健康主題館／孕婦忍牙痛險釀流產 三總搶救11天保胎兒

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
三總成功救治林小姐（中）懷孕時的牙齒感染、保住胎兒。口腔顎面外科主任醫師李曉屏（左一）說明治療經過，右為林小姐先生。記者林俊良／攝影
三總成功救治林小姐（中）懷孕時的牙齒感染、保住胎兒。口腔顎面外科主任醫師李曉屏（左一）說明治療經過，右為林小姐先生。記者林俊良／攝影

孕期牙痛與感染千萬別強忍，醫師提醒，牙周炎及齲齒可能導致早產、胎兒體重過輕，甚至子癇前症，因為細菌可能引發全身性發炎。三年前歷經多次試管嬰兒療程才成功懷孕的林小姐，在懷孕第8周卻因嚴重牙齒感染引發劇烈疼痛與腫脹，一度評估恐需終止妊娠，透過跨科團隊即時介入，最終成功控制感染，保住胎兒，目前小孩已三歲。

林小姐三年前懷孕時出現下顎劇烈疼痛，經檢查發現為下顎第一大臼齒根尖與齒槽骨嚴重感染，甚至疑似合併妊娠期三叉神經痛，疼痛指數飆高。初期雖接受藥物與X光檢查，但症狀未見改善，病況一度惡化至需評估是否終止妊娠的危急程度。

細菌恐經血管 影響胎盤

林小姐表示，懷孕初期身體狀況不穩定，還伴隨腹水，第8周突發下顎牙齒感染，轉診至三軍總醫院後，組跨科醫療團隊共同會診，從感染控制、藥物安全、麻醉評估到胎兒監測，全程精密協作，做出最適切的醫療決策。

三總口腔顎面外科主治醫師李曉屏表示，經局部麻醉進行清創與顯微根管治療，成功移除牙齒的感染源。經過11天治療與觀察，患者順利出院，母嬰均安。而林小姐最擔心的是否過度用藥問題，經過專業評估後，確認孕期中的藥物使用在安全範圍內，不須擔心胎兒發育異常。

李曉屏指出，孕期牙齒感染絕非小事，若延誤治療，細菌可能透過血液循環影響胎盤，導致全身性發炎反應，進而增加早產、低出生體重，甚至流產風險。國際間統計，約6至7成孕婦有牙齦炎或牙周病問題，而牙周發炎孕婦的早產風險，最高可達一般孕婦的3至7倍。

麻醉、X光 可專業評估

許多孕婦對牙科治療仍存有疑慮，例如擔心麻醉或X光影響胎兒。李曉屏說，常用局部麻醉藥如利多卡因（Lidocaine）屬於安全等級較高的B級藥物，在專業評估與劑量控制下可安心使用。牙科X光輻射量極低，遠低於日常環境暴露，在必要時並不會對胎兒造成明顯風險。

什麼時候看牙最好？李曉屏建議，懷孕第二期（約4至6個月）為相對安全的牙科治療階段，此時胎兒相對穩定，若非緊急手術可延後至此時進行。第一孕期則以緊急處置為主，應避免非緊急的侵入性治療。第三孕期則需避免長時間平躺，以防壓迫血管造成不適，僅建議急症處理。

預防勝於治療，李曉屏強調，女性應在懷孕前完成牙科檢查與必要治療，孕期更需維持良好口腔衛生，包括每日刷牙、使用牙線、控制甜食攝取，並定期接受牙科檢查。若出現牙痛、腫脹等症狀，切勿忍耐，應及早就醫，以免小問題演變成大危機。

三總婦產部婦科主任蘇國銘提醒，懷孕荷爾蒙改變會影響到口腔的環境，增加牙周炎及齲齒的發生率，使得口腔內細菌容易滋生，要更加注重口腔衛生照護。

懷孕

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