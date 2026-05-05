台美綠能新里程！台糖、USGBC簽署合作備忘錄 拓展交通低碳燃料

台灣糖業公司今與美國穀物暨生質產品協會（USGBC）簽署「生質乙醇技術交流與推廣合作備忘錄」，拓展生質乙醇於交通低碳燃料的應用，並強化國產生質乙醇在地化布局。USGBC駐台代表盧智卿指出，生質乙醇價格比汽油低，又具環保優勢，除了應用到汽油，還可用在航空、船舶等，是更低碳環保的材料。

USGBC全球副總裁Cary Sifferath表示，非常高興與台糖簽署合作備忘錄，盼透過技術、規格與產業規畫等面向交流合作，推動生質乙醇於台灣交通運輸領域的應用發展。

他表示，生質乙醇於交通燃料應用上具備高度彈性，在陸、海、空三大運輸部門都具有高度潛力，未來除可自美國進口具成本優勢的乙醇，，以穩定供應並降低民生燃料成本外，也可同步推動國產生質乙醇發展。

盧智卿說，這次與台糖共同簽署合作意向書，盼協助台灣在生質燃料、低碳燃料補足自由料源及自產。生質乙醇本身除了用在汽車燃料，還包含永續航空燃料（SAF），未來甚至能用在船舶燃料，也就是陸、海、空的交通運具都可以使用，且是相對低碳的燃料。

盧智卿指出，市場前景非常大，預期未來台糖在技術更加成熟後，能增加產能，台灣也能藉由本身的地緣優勢，透過多元料源引進，增加能源的韌性；以目前的國際行情價格，從美國離岸價格來看，生質乙醇比汽油價格便宜約三分之一，對陸、海、空業者成本節省都有幫助。

台糖董事長吳明昌說，此次簽署備忘錄，不僅為台美綠色能源合作再添重要里程碑，更展現台糖響應國家淨零政策、積極鏈結國際生質燃料技術與產業資源的具體行動。