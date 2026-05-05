第5號颱風最快明晨生成！「哈格比」對台影響曝 周五另波鋒面接力來襲

關島附近的熱帶低氣壓TD05今生成，最快明天清晨增強為今年第5號颱風「哈格比」，中央氣象署預報員趙竑表示，哈格比颱風距離台灣遙遠並不會造成影響，明天各地降雨趨緩、溫度回升，周五受到另一波鋒面及東北季風影響，北東再轉濕涼。

關島附近有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳稍早發布烈風警報，預估最快24小時內可能增強為今年第5號颱風「哈格比」(Hagupit，菲律賓命名)。

趙竑說，熱帶性低氣壓目前位於關島附近海面，未來預計朝菲律賓東方前進，並移動到日本南方海面，但距離台灣遙遠，不會影響台灣天氣。

氣象署稍早針對北海岸、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣山區發布大雨特報，影響時間持續到明天。

氣象署表示，受到華南雲雨區影響，這波降雨預計持續到明天清晨，明、後天氣溫回升，各地多雲到晴，東半部及恆春有局部短暫陣雨，午後山區也有局部短暫陣雨。

針對未來1周天氣，趙竑說，明（6日）水氣減少，環境風場偏東風，北部、中部山區清晨有零星降雨，白天東半部、恆春半島也有降雨，西半部為多雲到晴的天氣，午後山區留意短暫陣雨；周四（7日）仍以東半部降雨為主，午後山區有局部短暫陣雨。

周五（8日）另波鋒面通過，東北季風增強，中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周六（9日）受到東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部、中部山區有局部短暫陣雨，東部、東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部雷陣雨。

周日（10日）母親節當天，北部、東半部、恆春半島依然有雨，中南部轉為多雲到晴的天氣，午後留意短暫陣雨；下周一（11日）東北季風減弱，僅東半部、恆春半島有降雨，其他地區為多雲到晴的好天氣。

溫度部分，趙竑指出，今天受到東北季風影響，各地感受偏涼，明天逐步回溫，高溫可回升到30度；周四則是未來1周溫度最高的一天，各地高溫上看30度；周五、周六受到東北季風影響，高溫略降至25度，低溫約20、21度；周日各地高溫再逐漸回溫到27至29度。