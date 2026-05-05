三班護病比入法…護理團體要求提高違規罰則 醫界籲版本保留彈性

護理團體號召逾千人，今天上午至衛福部大門前陳抗，訴求護病比盡速入法，下午民眾黨立法委員邱慧洳舉辦公聽會，邀集醫院團體及護理團體表達意見。護團指出，修「醫療法」將現行護病比數字納入「醫療法」中規範才符合實際需求；醫院團體則強調，應提高健保總額占率，針對護病比數字與實施時程，應多方討論後再訂定，且應「有彈性」。

護師公會全聯會理事長陳麗琴強調，為了守護病人安全，及守住護理人員勞動安全與基本脧言，三班護病比入法「不是理想，而是底線」，合理薪資不是福利，而是基本條件，台灣面對的並非但一政策問題，而是長期結構失衡，護理工作負荷過重，薪資結構長期不合理，留不住護理人員導致關床，也讓急診壅塞、醫療體系失衡。

陳麗琴說，關床原本就在發生，並不會因護病比入法而導致關床，反而若制度不改，恐讓醫療體系「撐不住」，護理團體訴求衛福部在「醫療機構設置標準」中明訂三班護病比，也希望立法院修正「醫療法」第102條，且採用護理團體與邱慧洳委員所談版本，將現行護病比直接入法，並提高罰則，其餘如民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委蘇清泉等人所提版本，均非護團所願。

台灣醫院協會理事長李飛鵬指出，醫院收入來自健保，健保總額若提升，醫院收入增加，才能往縣分給各職類人員，盼與護理同仁合作爭取足夠健保總額及預算補助，在經營條件許可下調升護理薪資，針對三班護病比入法，他主張只在「醫療機構設置標準訂定」，且為考量不同班別急性病房病人進出為動態情況，建議護病比比率如何修正，需由衛福部推動小組成員共同討論。

李飛鵬指出，期待在考量社會、經濟、人力供給條件下，經過完整協商，制定出有彈性的護病比入法版本，且應分階段、分地區實施，例如區分偏鄉與精神科醫院等，如此一來才能避免民眾有住院需求，卻因醫院關床而無法入院診療的情況，「這將是護理界之福、醫界之幸，也是病人治病時的保障。」