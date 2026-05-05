快訊

北市宣布大都更時代新規 工地要有「防鼠報告」才能開工

台指期夜盤近90度直衝再創高 各專家這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

三班護病比入法…護理團體要求提高違規罰則 醫界籲版本保留彈性

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民眾黨立法委員邱慧洳舉辦公聽會，邀集醫院團體及護理團體表達意見。圖／邱慧洳委員辦公室提供
民眾黨立法委員邱慧洳舉辦公聽會，邀集醫院團體及護理團體表達意見。圖／邱慧洳委員辦公室提供

護理團體號召逾千人，今天上午至衛福部大門前陳抗，訴求護病比盡速入法，下午民眾黨立法委員邱慧洳舉辦公聽會，邀集醫院團體及護理團體表達意見。護團指出，修「醫療法」將現行護病比數字納入「醫療法」中規範才符合實際需求；醫院團體則強調，應提高健保總額占率，針對護病比數字與實施時程，應多方討論後再訂定，且應「有彈性」。

護師公會全聯會理事長陳麗琴強調，為了守護病人安全，及守住護理人員勞動安全與基本脧言，三班護病比入法「不是理想，而是底線」，合理薪資不是福利，而是基本條件，台灣面對的並非但一政策問題，而是長期結構失衡，護理工作負荷過重，薪資結構長期不合理，留不住護理人員導致關床，也讓急診壅塞、醫療體系失衡。

陳麗琴說，關床原本就在發生，並不會因護病比入法而導致關床，反而若制度不改，恐讓醫療體系「撐不住」，護理團體訴求衛福部在「醫療機構設置標準」中明訂三班護病比，也希望立法院修正「醫療法」第102條，且採用護理團體與邱慧洳委員所談版本，將現行護病比直接入法，並提高罰則，其餘如民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委蘇清泉等人所提版本，均非護團所願。

台灣醫院協會理事長李飛鵬指出，醫院收入來自健保，健保總額若提升，醫院收入增加，才能往縣分給各職類人員，盼與護理同仁合作爭取足夠健保總額及預算補助，在經營條件許可下調升護理薪資，針對三班護病比入法，他主張只在「醫療機構設置標準訂定」，且為考量不同班別急性病房病人進出為動態情況，建議護病比比率如何修正，需由衛福部推動小組成員共同討論。

李飛鵬指出，期待在考量社會、經濟、人力供給條件下，經過完整協商，制定出有彈性的護病比入法版本，且應分階段、分地區實施，例如區分偏鄉與精神科醫院等，如此一來才能避免民眾有住院需求，卻因醫院關床而無法入院診療的情況，「這將是護理界之福、醫界之幸，也是病人治病時的保障。」

衛福部 陳抗 薪資

延伸閱讀

上千護理包圍衛福部…石崇良現身：護病比入法拚這時間點預告

護理工作怎會是做功德！ 八成一護理師希望總統親自體驗醫護人員之苦

爭護病比入法！護團意外塞爆捷運站 衛福部上百警力集結

北榮推護理系學生工讀 減輕臨床護理師負擔

相關新聞

第5號颱風最快明晨生成！「哈格比」對台影響曝 周五另波鋒面接力來襲

關島附近的熱帶低氣壓TD05今生成，最快明天清晨增強為今年第5號颱風「哈格比」，中央氣象署預報員趙竑表示，哈格比颱風距離台灣遙遠並不會造成影響，明天各地降雨趨緩、溫度回升，周五受到另一波鋒面及東北季風

8縣市發布大雨特報 「一路下到明天」慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午5時25分針對8縣市發布大雨特報，影響區域包含北海岸、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣山區，影響時間持續到明天。

影／30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞疑爆9人食物中毒 高雄令停業2天清消

高雄在地30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞遭控疑似食物中毒，有民眾在網路爆料指出，5月3日聚餐後，30人中有9人出現腹瀉、嘔吐，1人脫水送醫；事後業者稱未接獲客人反映，真相有待檢驗釐清。高市衛生局今天進場採樣

天氣多變！明回穩8日又轉雨…母親節大致多雲到晴

氣象署表示，明天白天至7日天氣逐漸穩定，但8、9日又轉為全台有雨的天氣，北部、宜花地區略轉涼。10日（母親節）天氣開始回...

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。