聽新聞
0:00 / 0:00
五月畫會迎創立70年 60會員聯展逾百幅作品
五月畫會今年創立70年，60名會員將集結約140件作品帶來聯展，以多元媒材展現跨世代與跨地域的創作樣貌，展覽將在明天起於中正紀念堂展出。
五月畫會透過新聞稿表示，畫會歷經70年歲月洗禮與考驗，至今依然穩健發展、充滿活力，展現其深厚的藝術底蘊與價值。五月畫會以研究創新、引領藝術風尚為宗旨，成員皆為台灣藝術界活躍創作者，60位會員各具獨特風格與表現手法，創作面向多元豐富，涵蓋多種類型的藝術理念。
本次展出約140件包括油畫、複合媒材、壓克力等作品，參展五月會員橫跨老、中、青世代，分布於台灣各地，將呈現跨世代與跨地域的創作樣貌。五月畫會表示，多數會員除持續投入創作外，也肩負藝術教育使命，對台灣藝術發展具一定貢獻與影響。
「台灣五月畫會70週年會員聯展」將於明天起至19日在中正紀念堂一樓1展廳展出。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。