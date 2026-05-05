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五月畫會迎創立70年 60會員聯展逾百幅作品

中央社／ 台北5日電

五月畫會今年創立70年，60名會員將集結約140件作品帶來聯展，以多元媒材展現跨世代與跨地域的創作樣貌，展覽將在明天起於中正紀念堂展出。

五月畫會透過新聞稿表示，畫會歷經70年歲月洗禮與考驗，至今依然穩健發展、充滿活力，展現其深厚的藝術底蘊與價值。五月畫會以研究創新、引領藝術風尚為宗旨，成員皆為台灣藝術界活躍創作者，60位會員各具獨特風格與表現手法，創作面向多元豐富，涵蓋多種類型的藝術理念。

本次展出約140件包括油畫、複合媒材、壓克力等作品，參展五月會員橫跨老、中、青世代，分布於台灣各地，將呈現跨世代與跨地域的創作樣貌。五月畫會表示，多數會員除持續投入創作外，也肩負藝術教育使命，對台灣藝術發展具一定貢獻與影響。

「台灣五月畫會70週年會員聯展」將於明天起至19日在中正紀念堂一樓1展廳展出。

中正紀念堂 台灣

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