五月畫會迎創立70年 60會員聯展逾百幅作品

關島附近的熱帶低氣壓TD05今生成，最快明天清晨增強為今年第5號颱風「哈格比」，中央氣象署預報員趙竑表示，哈格比颱風距離台灣遙遠並不會造成影響，明天各地降雨趨緩、溫度回升，周五受到另一波鋒面及東北季風

2026-05-05 20:26