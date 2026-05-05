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影／30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞疑爆9人食物中毒 高雄令停業2天清消

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影／30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞疑爆9人食物中毒 高雄令停業2天清消

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
在地30年大社桶仔雞疑爆食物中毒，高市衛生局人員到店採驗調查。圖／高雄市衛生局提供
在地30年大社桶仔雞疑爆食物中毒，高市衛生局人員到店採驗調查。圖／高雄市衛生局提供

高雄在地30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞遭控疑似食物中毒，有民眾在網路爆料指出，5月3日聚餐後，30人中有9人出現腹瀉、嘔吐，1人脫水送醫；事後業者稱未接獲客人反映，真相有待檢驗釐清。高市衛生局今天進場採樣調查，要求停業2天清消，於複查合格後才能復業。

有民眾在Threads發文表示，3日到大社桶仔雞母親節聚餐後，7人腹瀉、腹痛，另2人情況較嚴重，出現嘔吐與腹瀉交替，4日前往楠梓大金診所及建仁醫院就醫，1人脫水仍在觀察中。對此，業者今喊冤表示，未接獲任何客人反映，並稱當天來客多，如果有問題，不會只有一組出問題，仍在採樣檢驗階段，結果尚未出爐，「是不是跟我們有關，還要等檢驗報告出來才知道」。

衛生局說明，已接獲2家醫療院所通報，共3人疑似食品中毒，隨即啟動疫調並派員前往涉案餐飲場所稽查。

衛生局指出，該案發生於5月3日中午約12時，為一場約30人的家族聚餐，至5月4日清晨6時起，陸續有6人出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀並前往就醫，經治療後症狀已改善，均已返家休養。

為了釐清感染源，已將相同製程中的疑似食材，包含蒜泥蚵仔、白灼蝦，以及刀具、砧板、鍋瓢盆、廚工手部與抹布等環境檢體共6件進行採樣，並同步採集員工與患者人體檢體6件，後續將待檢驗結果出爐，確認致病原因並依法辦理。

衛生局表示，考量風險控管及避免疫情擴散，已要求業者即日起停業2天，全面進行環境清潔與消毒作業，待後續複查確認改善完成後，才可恢復營業。

此外，稽查人員於現場也發現多項衛生缺失，包括冰箱未定期除霜、部分食品未加覆蓋保存，以及掃具與個人物品未依規定分區放置等，已違反「食品良好衛生規範準則」。

衛生局已依食品安全衛生管理法第8條規定，責令業者限期改善，若屆期複查仍未改善，將依同法第44條規定處以新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局提醒，若消費者經醫療院所診斷確認為食品中毒，可依相關就醫單據如診斷證明書，向業者請求醫療費用、工作損失及精神慰撫金等損害賠償。若雙方無法達成共識，可向市府消費者服務中心1950專線申訴，或洽衛生局07-7134000轉食品衛生科反映相關問題。

在地30年大社桶仔雞疑爆食物中毒，高市衛生局人員到店採驗調查。圖／高雄市衛生局提供
在地30年大社桶仔雞疑爆食物中毒，高市衛生局人員到店採驗調查。圖／高雄市衛生局提供

食物中毒 衛生局 高雄

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