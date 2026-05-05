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桃機打造家庭友善機場 入選2026 Skytrax 評比全球前10強
桃園國際機場近年持續完善各項親子友善設施與服務流程，以家庭旅客需求為核心，致力成為親子出國的貼心好夥伴。英國非營利獨立調查機構Skytrax 2026年評鑑中，桃機榮獲全球百大機場第24名，並於「全球最佳家庭友善機場」評比中躋身全球前10名，Skytrax評比重點涵蓋家庭安檢、通關流程、兒童遊戲區及嬰幼兒照護空間等面向。
機場公司表示，攜帶幼兒出國對家庭旅客而言，從報到、通關到候機都需要更細緻周全的照顧，因此持續優化相關設施與服務。目前於桃機第一、第二航廈各處規劃53處哺（集）乳室及育嬰室，提供隱密且舒適的環境，並結合台灣黑熊、巧虎及三麗鷗系列等元素打造多處特色主題空間。
位於C5、C6候機室中間區域的兒童遊戲區，以綠建材打造溜滑梯、積木牆及互動遊戲牆，並備有中英文雙語繪本供親子共讀，遊戲區旁設有育嬰室與哺乳區，備有尿布台、洗手台、乳液、溫水濕紙巾與乾紙巾等貼心設施。
機場公司指出，鄰近A5候機室的「巧虎遊樂區」，則以深受孩童喜愛的巧虎公車為主題設計，全面加裝安全軟墊，提供孩子安心活動空間。還有位在D1候機室旁的「海洋世界科技互動牆」，透過大型互動裝置結合攝影投影技術，讓大小旅客化身海底成員，在虛擬深海世界中穿梭探索。
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