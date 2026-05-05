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TCCF創意大會 PITCHING單元即日開放徵件

中央社／ 台北5日電

第79屆坎城影展將在法國登場，電影Nagi Notes 入圍主競賽，文策院今天表示，該片導演深田晃司在2023 TCCF PITCHING大會結識台灣製片，今年活動即日也開放徵件。

文策院董事長王時思今天透過新聞稿表示，NagiNotes入圍坎城主競賽，再證TCCF（Taiwan CreativeContent Fest）創意內容大會頂尖媒合實力，這樣的成果絕非偶然。TCCF PITCHING已不僅是內容展示平台，更是全球產業觀察亞洲商業動能與原創實力的關鍵指標，是創作者進軍國際市場最佳的助攻平台。

Nagi Notes導演深田晃司在2023 TCCF PITCHING提案大會單元結識「光在影像」的台灣製片吳蕙君，促成後續多項台灣創作元素的加入與製作，像是主題曲由台灣歌手鄭宜農演唱、導演親自填詞。

PITCHING提案大會是TCCF核心單元，2025年曾吸引來自全球44國、近700件企畫案報名。今年活動即日起也開放全球徵件，且依據性質精準區分，「Project企畫系列專場」今年起獎項結構全面升級，過去由長片、影集、動畫、紀錄片共同角逐單一企畫大獎的模式，調整為各類別分別設置由大會與冠名單位共同頒發的專屬大獎。

「Story 故事系列專場」則致力展示深具影視改編潛力的出版作品。2026年為因應國內外市場需求，「出版文本」及「漫畫」兩專場最多將選出26件台灣原創出版IP作品參與TCCF，其中16件作品將可獲得公開提案機會。

王時思表示，2026 年TCCF大會將採取更具策略性的行動，致力於推動產業的實戰化與策略化，協助台灣創作者在排除單一市場限制的國際局勢中，以專業實力站穩全球舞台。透過論壇與培訓的雙向交流，建構出具備韌性的商業體系，協助台灣團隊在變動的市場環境中找到精準定位，為亞洲故事搭建通往全球的堅實橋樑。

2026TCCF PITCHING 提案大會徵件期間自即日起至7月6日中午12時止，TCCF大會則將於11月6日至9日在南港展覽館登場。

法國 坎城影展 文策院

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