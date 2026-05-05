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正隆響應環境部「袋袋箱傳」 首批二手袋送達金門

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
正隆公司與雙北市府合作，所生產的抽取式衛生紙外包裝袋，可做為環保垃圾袋進行二次再利用，深獲環境部長彭啟明稱讚。記者王長鼎／攝影。
正隆公司與雙北市府合作，所生產的抽取式衛生紙外包裝袋，可做為環保垃圾袋進行二次再利用，深獲環境部長彭啟明稱讚。記者王長鼎／攝影。

響應環境部「袋袋箱傳」活動，正隆公司集結全台員工募集閒置紙袋與環保袋，延長使用壽命、減少塑膠浪費，發揮包裝專業打造「二手袋募集紙箱」，作為循環體系的重要據點。「袋袋箱傳」媒合平台2.0上線後，正隆即於第一時間成功媒合700個二手袋至金門，成為首筆成功案例，展現企業即時響應與攜手政府推動資源循環、促進跨區整合的具體成果。

環境部長彭啓明今天頒贈感謝狀給正隆公司總經理張清標，彭表示，「袋袋箱傳」透過數位平台串聯供需，讓資源得以跨區流通、發揮最大效益。他感謝正隆響應，不僅展現企業行動力，更成為多方協作推動資源循環的具體示範。

彭啓明強調，環境部正從「監管者」轉型為企業的「永續夥伴」，他指出，真正的環保並非僅是應付行政流程，而是要讓資源在社會中產生實質流動，從「呆滯資產」轉化為「社會資源」，這才是循環經濟的核心精神。

彭啟明以環保購物袋為例，他說，許多民眾家中堆疊的環保袋已成為「呆滯資產」甚至廢棄物，資源活化：透過媒合平台，讓閒置的環保袋在社會中重新活化流動，既解決資源浪費問題，也減少一次性塑膠袋的使用；同時他也肯定正隆公司主動募捐並將資源送到金門的具體行動，正是企業實踐「資源流動」的最佳示範。

針對上市櫃公司普遍推行的 ESG 策略，彭啟明說，永續經營不只是華麗的文書報告，環境部將與金管會合作，把「永續金融 3.0」中導入更務實的評鑑指標，未來的指標將著重企業「做了多少」與「如何減碳」，而非僅是行政流程的繁瑣呈現。

他指出，資源循環促進法案目前已在立法院審議中，若進度順利，可望於今年6月三讀通過，將為循環經濟提供更完善的法源依據，建立一個具備韌性且持續滾動的永續生態系。

正隆公司總經理張清標表示，正隆以「低碳循環」為核心，長期深耕回收紙再生，將回收紙轉化為多元綠色紙品，從工業用紙到民生家庭用紙，建立高效率循環模式，讓紙材得以多次利用，實踐「二次森林」。此次更串聯全台員工，從源頭減少一次性塑膠袋使用，將循環理念延伸至日常生活。

活動短時間內正隆公司募集紙袋3278個及環保袋522個，約可替代3800個一次性塑膠袋、減少約25.35公斤塑膠使用，並透過平台媒合機制促進跨區流通、放大循環效益。金門縣環保局長楊建立表示，此次媒合有效補足在地替代性袋源需求，對觀光地區推動減塑與資源循環具實質助益。

環境部指出，「袋袋箱傳」透過數位平台串聯供需，逐步建構全國循環網絡。未來，正隆將持續深化回收紙再生技術，結合跨域合作與創新應用，推動資源高值化循環，擴大低碳影響力，邁向永續共好。

正隆公司集結全台員工募集閒置紙袋與環保袋，響應環境部「袋袋箱傳」活動，經媒合平台2.0上線後，成功媒合700個二手袋至金門，環境部長彭啓明今天頒贈感謝狀給正隆公司總經理張清標。記者王長鼎／攝影
正隆公司集結全台員工募集閒置紙袋與環保袋，響應環境部「袋袋箱傳」活動，經媒合平台2.0上線後，成功媒合700個二手袋至金門，環境部長彭啓明今天頒贈感謝狀給正隆公司總經理張清標。記者王長鼎／攝影

正隆公司集結全台員工募集閒置紙袋與環保袋，響應環境部「袋袋箱傳」活動，經媒合平台2.0上線後，成功媒合700個二手袋至金門，環境部長彭啓明（左）今天頒贈感謝狀給正隆公司總經理張清標（右）。記者王長鼎／攝影
正隆公司集結全台員工募集閒置紙袋與環保袋，響應環境部「袋袋箱傳」活動，經媒合平台2.0上線後，成功媒合700個二手袋至金門，環境部長彭啓明（左）今天頒贈感謝狀給正隆公司總經理張清標（右）。記者王長鼎／攝影

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