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首例本土H7新A流影響評估 疾管署：公衛風險低

中央社／ 台北5日電
70多歲彰化男性鴨農日前確診H7N7，為首例本土H7新型A型流感病例。疾管署今天表示，經農衛雙方共同就整體影響評估，對國內人類公衛風險評級為「低風險」。聯合報資料照，記者翁唯真／攝影
70多歲彰化男性鴨農日前確診H7N7，為首例本土H7新型A型流感病例。疾管署今天表示，經農衛雙方共同就整體影響評估，對國內人類公衛風險評級為「低風險」。聯合報資料照，記者翁唯真／攝影

70多歲彰化男性鴨農日前確診H7N7，為首例本土H7新型A型流感病例。疾管署今天表示，經農衛雙方共同就整體影響評估，對國內人類公衛風險評級為「低風險」。

衛生福利部疾病管制署於4月2日公布，台灣檢出首例本土H7新型A型流感病例，為70多歲彰化男性鴨農。個案檢體後續定序確認為H7N7，為國內首例H7N7確診個案。

疾管署發言人曾淑慧今天在例行疫情週報表示，基於國家防疫一體精神，疾管署於4月1日啟動農衛雙方風險評估小組，共同針對H7亞型病毒（包含H7N7、H7N2、H7N3、H7N4等4種亞型），參考美國CDC流感病毒風險評估工具架構，針對10項風險因子相應評估問題蒐集佐證資料及評分後，進行綜合評估。

曾淑慧指出，評估結果顯示，4種H7亞型病毒整體風險為低風險，雖不排除未來仍有零星本土病例發生的可能性，但仍以直接與間接接觸動物為主要傳播途徑，尚未發現持續性人傳人的證據，社區進一步擴散的可能性極低。

曾淑慧表示，本案發現是因醫院醫師高度警覺，依個案臨床症狀、接觸史及初步檢驗結果，通報新型A型流感後確認，因此依「傳染病防治獎勵辦法」規定，發給通報醫師新台幣1萬元通報獎金。

對於個案狀況，疾管署指出，該名個案已於4月3日解除隔離治療出院，匡列33名接觸者均已於4月6日結束健康監測，並無確診新型A型流感，疫情無擴大之虞。

疾管署說明，基於國家防疫一體聯合行動，衛生及農政單位共同合作執行本案相關調查及防治工作。該病毒基因序列比對顯示，與2024年於日本及韓國野鳥所分離的病毒株最為相近，且其各基因片段均源自歐亞大陸低病原性禽流感病毒基因池，研判該病毒與野鳥族群中流行的病毒具有高度關聯。

疾管署表示，農政單位積極於清明連假前完成個案其他養禽場採檢、鄰近個案養禽場5處禽場擴大採檢，以及與野鳥協會合作採檢周遭92件野鳥檢體，均未檢出禽流感相關病毒。

疾管署 流感病毒 曾淑慧

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