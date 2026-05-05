天氣多變！明回穩8日又轉雨…母親節大致多雲到晴

氣象署表示，明天白天至7日天氣逐漸穩定，但8、9日又轉為全台有雨的天氣，北部、宜花地區略轉涼。10日（母親節）天氣開始回穩，預估到下週各地大致多雲到晴。

中央氣象署今天發布熱帶性低氣壓生成訊息。氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前熱帶低壓位於關島附近海面，預估會持續朝西行進，週末前後在菲律賓東南方海面，移動的過程中有機會增強，但在菲律賓東南方海面環境卻不適合其發展。

黃恩鴻提到，若此熱帶低壓增強為颱風，將是今年第5號颱風哈格比，然而增強幅度仍待觀察，且到菲律賓東南方海面時又會減弱，因此預估對台影響不大。

未來一週天氣部分，黃恩鴻表示，今晚至明晨北部地區、中部山區仍有局部短暫陣雨；明天白天起至7日天氣逐漸回穩，西半部大致為多雲到晴，東半部為局部短暫陣雨。

黃恩鴻指出，8日鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫陣雨或雷雨；9日華南雲雨區及東北季風影響，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻提到，10日（母親節）僅東北季風影響，天氣逐漸穩定，北部、東半部及恆春半島為局部短暫陣雨，其他地區是多雲到晴；11、12日東北季風減弱，天氣穩定，各地大致上是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻說，未來一週以7日最暖，各地高溫回升至攝氏30度以上，普遍約31至33度；8、9日因降雨高溫略降，北部、宜花地區約24至26度；10日起氣溫緩慢回升，預估11、12日北部高溫也有機會再回到30度以上。

黃恩鴻提醒，明晚至8日清晨馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度。