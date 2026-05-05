大社桶仔雞30年老店疑爆發食物中毒9人不適 高雄衛生局採驗中

網友在Threads控訴，3日中午一家約30人前往大社鬍鬚伯桶仔雞聚餐疑似食物中毒，用餐後陸續出現腹瀉、腹痛、上吐下瀉等症狀，已有9人身體不適，其中1人嚴重脫水送醫。鍾姓老闆今天出面喊冤說，未接獲任何客人反映，將交由衛生單位釐清；高市衛生局已到店採驗。

該網友在社群平台發文表示，當天全家母親節聚餐，一進到餐廳，環境極差悶熱不堪，出菜速度緩慢，餐點品質也令人起疑，整體口味偏鹹，連筍子的顏色都很怪，像隔夜又回鍋加熱，當下覺得不對勁，未料返家後不久，陸續出現身體不適症狀。

目前已有7人腹瀉、腹痛，另2人情況較嚴重，出現嘔吐與腹瀉交替，4日分別前往楠梓大金診所及建仁醫院就醫，其中一人因脫水注射點滴，仍在觀察中。

此外網友抱怨通報流程效率太差，指第一時間撥打1919食品安全專線卻無人接聽，改打衛福部電話求助，卻被告知需由醫療院所通報，直批流程過慢，等通報完，人都已經不舒服好幾輪了，也籲5月3日曾到該餐廳用餐的民眾，若出現類似症狀盡速就醫，避免延誤病情。

大社在地30年桶仔雞老店傳出食安疑慮，對此，鍾姓老闆今受訪強調，未接到當事人或其他顧客反映身體不適，「沒有客人跟我們講這件事」，對於網路指控感到意外，指當天店內來客不少，如果有問題，應該不會只有這一組客人。

至於是否涉及食材保存或衛生問題，鍾姓老闆證實，已有衛生局人員到場了解情況，但仍在採樣檢驗階段，結果尚未出爐，「是不是跟我們有關，還要等檢驗報告出來才知道」。