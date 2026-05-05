LED大型廣告車違規橫行街頭 業者「一模式」避罰議員籲制度應檢討

北市街頭常出現街頭大型LED廣告車，宣傳各類型活動，但議員發現這些車輛竟都是「合法申請、非法改裝、違規上路」但警察局僅能針對沒有通行證或交通違規開罰，交通局及環保局人力有限，導致開罰件數極少，議員呼籲，應從制度面檢討，對於明確違規樣態，加強開罰。交通局允諾，會和相關單位增加聯合稽查頻率，並加重罰則，若有明確事證就開罰。

耿葳指出，北市街頭幾乎每天都有大型LED動態螢幕的廣告車在各大商圈繞行，業者稱之為「移動媒體」，然而與一般燈箱式廣告車不同，依照北市「廣告物管理自治條例」車輛若要設置遊動廣告應向主管機關申請許可，且市府交通局與交大都有清楚規範哪些路段禁止大貨車通行、哪些路段可以申請進入。

然而有不少業者為節省麻煩以載貨或搬家的名義申請通行證，等證件核發後，車輛卻改裝成LED廣告車上路，耿葳指出，經調閱數據發現，這些大型LED廣告車全都不合法，但警察攔查時只能針對沒有通行證或交通違規開罰，對於車體上這種 LED動態廣告卻無法可罰，交通局雖有罰責，但因人力不足沒有主動稽查，導致整個制度變成所有程序看起來都合法，但運作卻是全面違規。

耿葳說，些廣告車往往低速行駛占據車道，後方汽機車與公車被迫變換車道繞行，加上為吸引注意經常違規臨停，還搭配高分貝喇叭重複播放廣告內容在市區繞行，已經不只有交通問題還涉及噪音管制的環境問題，但交通局認為這是車輛管理，警察局認為缺乏法條依據，而環保局除非有民眾檢舉才會主動介入，形成明顯的三不管地帶。

交通局長謝銘鴻說，法令上確實有違反包含非法改裝及進入禁行區有具體事證，會和交通大隊開單，確實交通局承辦該稽查業務同仁僅有1位，過去因應人力不足情況是把罰則提高，但效果有限，未來也會和交通大隊或監理單位增加聯合稽查頻率，也研擬相關法案鼓勵民眾檢舉。