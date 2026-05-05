謝國樑得B流入住北榮治療 陳威明霸氣回「如果他沒好、院長就不會好」

基隆市長謝國樑感染B型流感2周未癒，並有症狀並有加重的情形，因此入住台北榮總進行治療。北榮院長陳威明表示，謝市長沒有住院很多天，且狀況會好，「你都不用擔心，如果他沒好，院長就不會好」，相信應該以北榮治療功力會加速出院，不過仍要保護病人隱私，其餘細節不便透露。

基隆市議會原訂明天起召開定期會將有市長施政報告等議程，但謝國樑因感染B型流感未癒，症狀並有加重的情形，因此入院北榮治療向議會請假。市議會經審慎評估，今天召開臨時程序會後決議定期會延會。

疾管署發言人曾淑慧說，目前流感疫情持續在下降，國內疫情呈下降趨勢，第17周門急診就診計7萬9135人次，較前一周8萬4133人次，下降5.9%；社區流行呼吸道病原體以流感病毒為主，主要流行B型占89.4%。而上周新增9例流感併發重症病例，新增1例死亡；本流感季累計640例重症，其中126例死亡。

曾淑慧表示，目前仍以B型為主，在去年9至11月的時主要的流行病毒株都是以A型為主，那一開始是H1N1，大部分人可能都得過，因此接下來就流行的就是H3N2，那很多人都得過以後，B型的被感染者就會有比較多，不過整體來講，現在的流感疫情是下降的。