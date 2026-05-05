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孕婦強忍牙痛竟險釀流產！三總跨科搶救11天 控制感染保住胎兒

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三軍總醫院分享團隊跨科合作救治孕婦牙齒感染的案例，從感染控制、藥物安全、麻醉評估到胎兒監測，孕婦於11日後康復出院。記者廖靜清／攝影
三軍總醫院分享團隊跨科合作救治孕婦牙齒感染的案例，從感染控制、藥物安全、麻醉評估到胎兒監測，孕婦於11日後康復出院。記者廖靜清／攝影

孕期牙痛與感染千萬別強忍，醫師提醒，牙周炎及齲齒可能導致早產、胎兒體重過輕，甚至子癇前症，因為細菌可能引發全身性發炎，不容小覷。一名歷經多次試管嬰兒療程才成功的林姓孕婦懷孕第8周因嚴重牙齒感染引發劇烈疼痛與腫脹，一度被評估恐需要終止妊娠，透過三總的跨科團隊即時介入，最終才控制感染，保住胎兒。

三軍總醫院分享團隊跨科合作救治孕婦牙齒感染的案例，林姓孕婦三年前出現下顎劇烈疼痛，經檢查發現為下顎第一大臼齒根尖與齒槽骨嚴重感染，甚至疑似合併妊娠期三叉神經痛，疼痛指數飆高。初期雖接受藥物與X光檢查，但症狀未見改善，病況一度惡化至需評估是否終止妊娠的危急程度。

林姓孕婦表示，懷孕初期身體狀況不穩定，還伴隨腹水，第8周突發下顎牙齒感染，至少轉診三間診所，用了非常多的藥物。轉診至三總後，醫療團隊迅速整合口腔顎面外科、婦產科、神經內科及小兒科共同會診，從感染控制、藥物安全、麻醉評估到胎兒監測，全程精密協作，做出最適切的醫療決策。

三軍總醫院口腔顎面外科主治醫師李曉屏表示，最終採取局部麻醉進行清創與顯微根管治療，成功移除感染源。經過11天治療與觀察，患者順利出院，母嬰均安。而林姓孕婦最擔心的是否過度用藥問題，經過專業評估後，確認孕期中的藥物使用在安全範圍內，不須擔心胎兒發育異常。

李曉屏指出，孕期牙齒感染絕非小事，若延誤治療，細菌可能透過血液循環影響胎盤，導致全身性發炎反應，進而增加早產、低出生體重，甚至流產風險。國際間統計，約6至7成孕婦有牙齦炎或牙周病問題，而牙周發炎孕婦的早產風險，最高可達一般孕婦的3至7倍。

另外，許多孕婦對牙科治療仍存有疑慮，例如擔心麻醉或X光影響胎兒。李曉屏說，常用局部麻醉藥如利多卡因（Lidocaine）屬於安全等級較高的B級藥物，在專業評估與劑量控制下可安心使用。牙科X光輻射量極低，遠低於日常環境暴露，在必要時並不會對胎兒造成明顯風險。

至於治療時機，李曉屏建議，懷孕第二期（約4至6個月）為相對安全的牙科治療階段，若非緊急手術可延後至此時進行。第一孕期則以緊急處置為主，第三孕期則需避免長時間平躺，以降低不適風險。

李曉屏強調，預防勝於治療，女性應在懷孕前完成牙科檢查與必要治療，孕期更需維持良好口腔衛生，包括每日刷牙、使用牙線、控制甜食攝取，並定期接受牙科檢查。若出現牙痛、腫脹等症狀，切勿忍耐，應及早就醫，以免小問題演變成大危機。

三軍總醫院口腔顎面外科主治醫師李曉屏表示，孕期牙齒感染絕非小事，若延誤治療，可能導致全身性發炎反應。記者廖靜清／攝影
三軍總醫院口腔顎面外科主治醫師李曉屏表示，孕期牙齒感染絕非小事，若延誤治療，可能導致全身性發炎反應。記者廖靜清／攝影

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