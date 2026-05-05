快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

爬樓梯就喘、腳踝按一下凹陷？小心肺高壓上身 醫揭5大徵兆

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
部桃今天舉辦「世界肺高壓日」疾病宣導活動，現場設置專業衛教諮詢，並透過有獎徵答與互動遊戲。圖／部桃提供
部桃今天舉辦「世界肺高壓日」疾病宣導活動，現場設置專業衛教諮詢，並透過有獎徵答與互動遊戲。圖／部桃提供

肺高壓被稱為「沉默的心肺殺手」，早期症狀不具特異性，常被誤認為年紀增長、氣喘或體力退化，以致延誤就醫。衛福部桃園醫院重症加護內科主任陳美音提醒，民眾應牢記5大求救訊號「喘、咳、血、腫、暈」，一旦出現相關症狀，應盡速就醫評估，把握黃金治療時機。

部桃今天舉辦「世界肺高壓日」疾病宣導活動，現場設置專業衛教諮詢，並透過有獎徵答與互動遊戲，協助民眾認識肺高壓，建立正確的預防與就醫觀念。陳美音表示，肺高壓是肺動脈壓力異常升高所引發的疾病，會導致心臟負荷加重，若未及時診斷與治療，恐進一步惡化為右心衰竭。由於早期症狀與一般體力下滑相似，患者往往拖延數月甚至數年才就醫，錯失最佳治療時間。

針對5大關鍵症狀，陳美音指出，「喘」是爬樓梯或一般走動即感到氣喘吁吁；「咳」是不明原因且持續較久的慢性乾咳；「血」是痰中帶血絲；「腫」是下肢水腫，腳踝按壓後出現明顯壓痕；「暈」則是變換姿勢或稍微活動後即感到頭暈目眩。

部桃肺高壓個管師隋若蓮表示，目前已有標靶藥物與微創治療可協助改善病情，病友平時應落實低鈉飲食，並注意避免劇烈溫差與環境刺激，以降低血管收縮與血壓波動風險。

隋若蓮提醒，若民眾或身邊親友出現相關症狀，應盡速尋求專業評估，避免錯失黃金治療時機；桃園醫院是桃竹苗地區少數具備肺高壓精準診斷與整合照護量能的醫療院所，在地病友也可不必遠赴台北，在桃園就獲得專業且完整的醫療服務。

衛福部 部桃

延伸閱讀

健康主題館／全台200萬人患氣喘 僅70萬人就醫追蹤

台南69歲男子糖尿病足併蜂窩性組織炎險截肢 整合治療搭高壓氧助癒合

郵輪疑爆漢他病毒釀3死 5大QA掌握潛伏期與防疫重點

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

相關新聞

新北新莊、泰山午間停電「影響近萬戶」 台電：饋線事故供電中斷

新北市新莊、泰山區今天下午1時53分突然停電，停電範圍包括新莊歐洲村社區、新泰路、建中街，及泰山區信華五街、莊泰路、新北大道一帶，受影響總戶數近1萬戶。

核三何時採購燃料棒？台電董座：要先過兩關 不是說買就買

核三廠5月展開自主安全檢查，至於下單採購燃料棒的時機，台電董事長曾文生表示，燃料棒的採購一定會跟原廠西屋討論，但會在獲得主管機關的同意後，才會運送及裝填，並強調燃料不是要買就有，須先經過製造與設計規畫

謝國樑得B流入住北榮治療 陳威明霸氣回「如果他沒好、院長就不會好」

基隆市長謝國樑感染B型流感2周未癒，並有症狀並有加重的情形，因此入住台北榮總進行治療。北榮院長陳威明表示，謝市長沒有住院很多天，且狀況會好，「你都不用擔心，如果他沒好，院長就不會好」，相信應該以北榮治

為美放寬174項農藥殘留？食藥署長批「硬扯」：例行性檢討

政府不僅同意美國發芽馬鈴薯進口，衛福部食藥署近期又遭民代踢爆，改變包括阿扶平、特安勢等174項農藥標準，這類農藥多用於美國農產品，且部分品項有腫瘤警訊。對此，食藥署今天舉行記者會，署長姜至剛指出，農藥

上千護理包圍衛福部…石崇良現身：護病比入法拚這時間點預告

護理界號召近千人至衛福部門口陳抗，訴求護病比盡快入法，兌現賴清德總統2年入法的承諾。衛福部長石崇良在陳抗人潮散去後，與護師公會全聯會、護師工會代表舉行會議。他會後說明，衛福部將以現行公告護病比數字納入

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。