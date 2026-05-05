爬樓梯就喘、腳踝按一下凹陷？小心肺高壓上身 醫揭5大徵兆

肺高壓被稱為「沉默的心肺殺手」，早期症狀不具特異性，常被誤認為年紀增長、氣喘或體力退化，以致延誤就醫。衛福部桃園醫院重症加護內科主任陳美音提醒，民眾應牢記5大求救訊號「喘、咳、血、腫、暈」，一旦出現相關症狀，應盡速就醫評估，把握黃金治療時機。

部桃今天舉辦「世界肺高壓日」疾病宣導活動，現場設置專業衛教諮詢，並透過有獎徵答與互動遊戲，協助民眾認識肺高壓，建立正確的預防與就醫觀念。陳美音表示，肺高壓是肺動脈壓力異常升高所引發的疾病，會導致心臟負荷加重，若未及時診斷與治療，恐進一步惡化為右心衰竭。由於早期症狀與一般體力下滑相似，患者往往拖延數月甚至數年才就醫，錯失最佳治療時間。

針對5大關鍵症狀，陳美音指出，「喘」是爬樓梯或一般走動即感到氣喘吁吁；「咳」是不明原因且持續較久的慢性乾咳；「血」是痰中帶血絲；「腫」是下肢水腫，腳踝按壓後出現明顯壓痕；「暈」則是變換姿勢或稍微活動後即感到頭暈目眩。

部桃肺高壓個管師隋若蓮表示，目前已有標靶藥物與微創治療可協助改善病情，病友平時應落實低鈉飲食，並注意避免劇烈溫差與環境刺激，以降低血管收縮與血壓波動風險。

隋若蓮提醒，若民眾或身邊親友出現相關症狀，應盡速尋求專業評估，避免錯失黃金治療時機；桃園醫院是桃竹苗地區少數具備肺高壓精準診斷與整合照護量能的醫療院所，在地病友也可不必遠赴台北，在桃園就獲得專業且完整的醫療服務。