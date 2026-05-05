台灣第一個元寶外型居然這麼顛覆 追溯唐朝後美麗的誤會

【聚傳媒特約記者賴御文報導】元寶人人愛，但是很多人可能看到真正元寶後會大感意外，發現跟一直以為的大不同，簡直太顛覆了。因為真正元寶的外型看起來，根本就是現在常見的一般硬幣。

根據中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」，在真實的歷史上，元寶這個名詞從唐朝出現以來，就一直是美麗的誤會。一開始是名稱誤會，後來是外型誤會。

元寶這個名詞的起源，最早可以追溯到唐朝，唐高祖武德四年、西元 621 年，朝廷開始鑄行「開元通寶」。雖然這款錢幣名為「開元」，但是絕不是在後來唐玄宗著名的「開元盛世」時鑄造，而是比唐玄宗的年號早了九十二年。

所謂通寶，就是可以流通的寶貨，外型很像現在的硬幣，但是中間有個孔，以便串繩。由於這個孔是正方型，所以這種通寶也被雅稱為「孔方兄」。

按照原本的設計，在錢幣上的開、元、通、寶四個字，應該是由上而下、由右而左排列，讀作開元通寶。然而，民間百姓在閱讀時，往往按照順時針的方向讀成開通元寶，進而簡稱元寶。由於這場美麗的誤讀，本來的通寶就多了元寶的新名，都成為錢幣的代稱，而且元寶後來在民間還比通寶更流行。

官方正式使用元寶一詞是在元朝。在元朝之前，官方為了儲存、堆疊與運送的方便，把白銀製作成長方形或是圓形，前者稱為鋌（取名自梃，木棍），後者稱為餅。銀鋌在這時開始出現馬鞍形的造型，從長方形略微美化，變成中間稍微束腰、兩端多了圓弧。

元朝攻滅南宋之後，獲得大量白銀，在揚州大量鑄造銀鋌，正式取名為「揚州元寶」，符合國號大元，有元朝之寶的意思。這時的元寶，外型發生了變化，變成船型的外觀，兩端尖尖翹起，中間平整如船，除了中間沒有圓圓的突起，已經有一點像是後來電視劇與電影中的元寶了。這種船型元寶，從元朝開始正式確立之後，一直沿用到清朝末年、民國初年，成為法定白銀的樣式之一。

清朝第一個鑄造的圓圓的銀幣，取名為「乾隆寶藏」（銅幣仍稱乾隆通寶），後面嘉慶、道光、咸豐、同治幾位皇帝鑄造的銀幣，也都沿用寶藏之名。但是到了光緒皇帝，銀幣改叫「光緒元寶」。很多省都鑄造了光緒元寶，包括台灣。

台灣第一個元寶，就是在光緒年間由台灣首任巡撫劉銘傳所鑄造的光緒元寶。圖／取自文化部典藏網

台灣第一個元寶，就是在光緒年間由台灣首任巡撫劉銘傳所鑄造的光緒元寶。名為元寶，其實就是圓形的銀幣。

這個元寶正面的外環，上面有「台省製造」的字樣，底下則是「庫平七分二釐」的字樣（台製光緒元寶有兩種，另外一種重量只有一半，是三分六釐），正中央依照上下右左的順序是光緒元寶四字。元寶的背面，中央是蟠龍圖案，上下環則是英文，上面的字是TAI-WAN PROVINCE、下為7.2 CANDAREENS。因為錢背有蟠龍，而且是仿西洋銀幣而製成，也被稱為「龍洋」。

元寶這個名詞的出現是個誤會，到了元朝才獲得官方認證；直到今天為止，元寶在一般大眾心目中的樣子，仍然不是歷史上的真實面貌，而是電視劇與電影道具人員靠著想像而創造出來的樣子。

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