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賦能護理、守護生命 北市聯合醫院舉辦國際護師節大會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安與北市聯醫護理師合影。圖／臺北市立聯合醫院提供
台北市長蔣萬安與北市聯醫護理師合影。圖／臺北市立聯合醫院提供

為響應2026年國際護師節，臺北市立聯合醫院於5月5日舉辦「國際護師節大會」，向長期守護市民健康的護理專業人員致上最高敬意。本次大會主題為「賦能護理・守護生命・共創未來」（Empowering Nurses • Safeguarding Life • Shaping the Future），以「專業、智慧、友善」為核心主軸，展現聯醫近年在提升護理照護品質與打造永續護理環境上的具體成果。

護理部部主任吳孟嬪表示，面對高齡化社會與醫療需求快速增加，聯醫持續推動合理護病比政策，透過人力盤點與彈性調度機制，逐步優化臨床照護負荷，確保病人安全與護理品質，亦降低第一線護理人員過勞風險，讓專業得以被看見與被尊重。

在智慧醫療發展方面，聯醫積極導入智慧護理系統，包括智慧輸液設備、智慧床墊、臨床決策支援系統及護理資訊整合平台，有效減輕護理人員重複性作業負擔，提升照護效率與精準度。透過科技輔助，護理人員得以回歸專業核心，提供更有溫度且個別化的照護服務。

此外，聯醫亦致力於營造友善職場環境，從制度面與文化面雙軌並進，包含強化新進人員培訓支持系統、推動護理職涯發展制度、優化排班與休假機制，以及建立正向溝通與支持文化，提升護理人員留任意願與工作滿意度，朝向「讓護理人員願意留下、安心工作、持續成長」的目標邁進。

護理部部主任吳孟嬪強調，護理是醫療體系中最穩定且關鍵的力量。未來聯醫將持續以人本為核心，結合政策推動與科技創新，深化專業價值，打造更安全、更智慧、更具韌性的護理照護環境，攜手守護市民健康。

永續 生命

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