桃園機場親子設施受肯定 排名全球前10

家庭旅客出國候機時不用擔心小朋友無聊，桃園機場設有不少兒童遊戲區供旅客使用，包含育嬰室等親子友善服務，讓桃機躋身今年「全球最佳家庭友善機場」前10名行列。

桃園機場公司副總經理余崇立今天在例行記者會中表示，持續以家庭旅客需求為核心，完善各項親子友善設施與服務流程。

余崇立指出，英國非營利獨立調查機構Skytrax的2026年評鑑，桃園機場榮獲全球百大機場第24名，並於「全球最佳家庭友善機場」評比中躋身全球前10名。

Skytrax表示，評比重點涵蓋家庭安檢、通關流程、兒童遊戲區及嬰幼兒照護空間等面向，桃園機場獲得全球前10名肯定，展現機場公司近年持續投入親子友善環境與優化服務品質的成果。

余崇立指出，目前於航廈各處規劃53處哺（集）乳室及育嬰室，提供隱密且舒適的環境，並結合台灣黑熊、巧虎及三麗鷗系列等元素打造多處特色主題空間，讓親子旅客在候機過程中享有更溫馨、友善的體驗。

鄰近C5候機室的兒童遊戲區，以綠建材打造溜滑梯、積木牆及互動遊戲牆，並備有中英文雙語繪本供親子共讀。遊戲區旁設置育嬰室與哺乳區，備有尿布台、洗手台、乳液、溫水濕紙巾與乾紙巾等貼心配置。

余崇立指出，新建的「巧虎遊樂區」鄰近A5候機室，以巧虎公車為設計主題，全面加裝安全軟墊，提供孩子安心活動空間；D1候機室旁的「海洋世界科技互動牆」，則透過大型互動裝置結合攝影投影技術，讓旅客化身海底成員。

余崇立表示，沒有針對親子遊樂設施使用率進行統計，不過經過時都可看到小朋友在遊樂區玩耍，使用族群以台灣家庭旅客為主。

母親節將至，余崇立提到，桃園機場免稅店自4月底起陸續推出AI互動體驗、手作體驗、購物優惠及滿額兌換香皂康乃馨等活動。