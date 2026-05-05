新北新莊、泰山午間停電「影響近萬戶」 台電：饋線事故供電中斷

核三廠5月展開自主安全檢查，至於下單採購燃料棒的時機，台電董事長曾文生表示，燃料棒的採購一定會跟原廠西屋討論，但會在獲得主管機關的同意後，才會運送及裝填，並強調燃料不是要買就有，須先經過製造與設計規畫

2026-05-05 14:20