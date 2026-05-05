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新北新莊、泰山午間停電「影響近萬戶」 台電：饋線事故供電中斷
新北市新莊、泰山區今天下午1時53分突然停電，停電範圍包括新莊歐洲村社區、新泰路、建中街，及泰山區信華五街、莊泰路、新北大道一帶，受影響總戶數近1萬戶。
台電回應，初步了解原因是饋線事故導致供電中斷，獲報後已立即啟動緊急應變機制並派員搶修。
台電說明，事發後2分鐘（1時55分）已先行透過轉供系統恢復6243戶供電，復電率逾6成；剩餘的3756戶，現已加派人力到現場持續搶修中，將全力縮短復電時間。
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