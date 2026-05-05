影／傳修正農藥殘留容許量標準是為ART開「綠」燈 食藥署嚴正駁斥

針對近日外傳食藥署修正農藥殘留容許量標準，是為了配合台美對等貿易協定（ART），衛生福利部食品藥物管理署下午在衛福部舉行記者會駁斥，請民眾切勿輕信未經證實之不實訊息。

食藥署提出三點聲明：一、例行性標準檢討與ART無關。食藥署於113年4月21日修正發布之「農藥殘留容許量標準」，是依據既有法規進行的例行性、常態滾動檢討。各項標準的修訂皆基於科學評估與國內外管制現況，與ART 毫無關聯，外界將兩者不當連結，實屬誤導。

二、修正標準主要為滿足國內農業需求。本次修正標準是基於國內農藥使用實務需求，並依據優良農業操作規範（GAP）下農藥合理使用量，並參酌田間殘留試驗數據，綜合考量國人飲食習慣之風險評估結果訂定。

三、「阿扶平」及「特安勃」非致癌物，且經科學嚴格把關。針對農藥「阿扶平」及「特安勃」，國際癌症研究機構（IARC）並未將其列為致癌物質；另國際食品法典委員會（Codex）及美國、日本、澳洲等國均已訂定 MRL。我國也早已標准使用，並經嚴謹科學風險評估，提送衛福部食品衛生安全與營養諮議會審查通過，並會商農業部後，依程序辦理預告及公告。

食藥署強調將持續與農業部攜手合作，以維護國人健康為首要原則，從源頭到市場端嚴格把關農產品安全，也請民眾勿轉傳未經證實之不實訊息。